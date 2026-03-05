Este miércoles 4 de marzo se llevó a cabo el partido entre O’Higgins y Deportes Tolima, duelo correspondiente al juego de ida de uno de los cruces de la fase III de la Copa Libertadores 2026 y que se llevó a cabo en el Estadio El Teniente de la ciudad de Rancagua, Chile.

El equipo ‘Pijao’ buscaba ganar por primera vez en territorio chileno en competencias oficiales, sin embargo, la misión se empezaría a complicar en el primer tiempo, cuando el jugador Kelvin Flórez vio la tarjeta roja luego de impactar una patada en la cara sin intención mientras buscaba dominar un balón.

Tolima tuvo que jugar gran parte del partido con un hombre menos

Antes de la expulsión de Florez, el compromiso era parejo y tuvo chances de peligro para ambas escuadras, sin embargo, la posesión del balón fue mayor para el cuadro chileno, que después de tener superioridad numérica tomó más impulso para ir al ataque, tanto que lograría su premio.

Fue cuando transcurrían los minutos de adición del primer tiempo, allí, O’Higgins abrió el marcador a su favor, una jugada gestada por zona derecha donde envían un centro al área del Tolima que no despejan de buena manera y en un nuevo balón aéreo el jugador Francisco González aprovechó para rematar y vencer la resistencia del arquero Neto Volpi.

¿Cuánto quedó el partido entre O’Higgins y Deportes Tolima?

El compromiso se hizo cuesta arriba para el Tolima con un hombre menos y el rival empezó a dominar más el balón buscando aumentar su ventaja en el marcador, donde incluso tuvo algunas chances que tuvieron la buena reacción del arquero Volpi.

Tolima logró realizar un buen trabajo defensivo y evitó un segundo gol de O’Higgins, que de manera infantil sufrió una doble amonestación de Felipe Ogaz, quien tuvo que irse expulsado al minuto 82, compromiso que no tuvo más acciones de peligro y quedó 1-0 para el cuadro chileno.

