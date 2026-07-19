VIDEO - Oyarzabal asustó a Argentina, pero Martínez volvió a salvar su arco

Emiliano 'Dibu' Martínez se convirtió en la gran figura de la selección de Argentina en el partido contra España por la gran final de la Copa del Mundo.

Después de salvar su arco en el minuto 4, tras un remate de Lamine Yamal, el experimentado guardameta volvió a aparecer en el minuto 38 para mantener el cero en el arco argentino.

Atajada del Dibu Martínez a Mikel Oyarzabal

En el minuto 38, la selección de España logró una nueva acción colectiva, que finalizó en una aproximación por el centro de la cancha.

El atacante Mikel Oyarzabal recibió la pelota sobre el carril central, con tiempo y espacio para sorprender con un remate de media distancia.

Oyarzabal disparó con su guayo izquierdo, pero el esférico fue atajado por Emiliano 'Dibu' Martínez.

España dominó el primer tiempo

En los primeros 45 minutos, la selección de España tuvo mayor posesión del balón y arrinconó a Argentina en su propio campo.

Lea también VIDEO - Así fue la ceremonia de clausura de la Copa del Mundo

Los dirigidos por Luis de la Fuente se acercaron con acciones de Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, pero no contaron con la precisión para anotar.

Por otro lado, Rodri Hernández fue el jugador más importante del primer tiempo al tener el control del balón y ser el eje de circulación de España.