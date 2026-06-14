[VIDEO] Países Bajos golpeó a Japón por segunda vez: golazo de Summerville

Países Bajos y Japón se midieron en un vibrante partido por la fase de grupos del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Un primer tiempo en el que los japoneses intentaron acercarse a una defensa liderada por Virgil van Dijk, pero en el que las mejores situaciones fueron para los neerlandeses que tocaron puerta.

En el segundo tiempo, Virgil van Dijk marcó el primer tanto para Países Bajos, pero esa alegría duró poco por el empate de Keito Nakamura. Luego, un golazo de Crysencio Summerville le dio la reacción y la tranquilidad para el seleccionado europeo que logró salir de la paridad y volver al triunfo.

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