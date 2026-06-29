VIDEO - Paraguay vence a Alemania en 16avos. con golazo de Enciso

La Copa Mundial 2026 no deja de darle sorpresas a todos los fanáticos que la están siguiendo desde el 11 de junio y una de ellas involucra nuevamente a la Selección de Alemania, la cual llegó como gran candidata del certamen, pero a la que también los equipos sudamericanos han puesto a sufrir.

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En esta ocasión es el equipo comandado por Gustavo Alfaro el que le está haciendo daño a los alemanes, tal como ocurrió con Ecuador. Paraguay pegó primero en el marcador de los dieciseisavos de final con golazo de Julio Enciso justo en el cierre de la primera parte.

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Alemania saltó al terreno de juego del Estadio Boston intentando imponer condiciones a través de la posesión del balón y la movilidad de sus atacantes, mientras Paraguay respondió con orden defensivo, presión en la mitad de la cancha y rápidas transiciones que buscaban aprovechar la velocidad de sus hombres de ataque.

Sin embargo, Paraguay sorprendió y Julio Enciso volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras del fútbol paraguayo al marcar el gol sobre el minuto 42 del primer tiempo para darle la ventaja parcial a la Albirroja en un partido de alta intensidad y poner a soñar a todo un país con una clasificación histórica a los octavos de final.

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Tras una rápida acción ofensiva, Paraguay construyó una jugada colectiva protagonizada por Almirón y Galarza, la cual terminó en la cabeza de Julio Enciso. El delantero se desmarcó y definió con precisión para vencer a Manuel Neurer, desatando la euforia entre los jugadores paraguayos.

El gol tuvo un enorme valor por el momento en el que llegó. Marcar poco antes del descanso permitió a Paraguay irse al entretiempo con ventaja y, además, trasladó toda la presión a una selección alemana que no esperaba verse abajo en el marcador frente a un rival que mostró personalidad desde el inicio.

¿Cuál sería el rival de Paraguay si elimina Alemania?

Si Paraguay llega a concretar ese histórico resultado frente a la Selección de Alemania y logra clasificar a los octavos de final, se terminaría enfrentando el sábado 4 de julio al ganador de la llave entre Suecia y Francia, la cual se jugará el martes 30 de junio.