A las 8:00 p. m., hora colombiana, por la primera jornada del grupo J de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, se van a enfrentar la selección de Argentina y Argelia.

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Se acerca el inicio del duelo

“Los ojos del mundo estarán sobre Argentina cuando arranquen la defensa del título en Kansas City. Argelia superó con facilidad la fase de clasificación africana y aún puede contar con el veterano centrocampista Riyad Mahrez. ¿Podrán dar la gran sorpresa en su primer encuentro en la Copa Mundial contra Argentina? ¿O Lionel Messi y compañía sentarán las bases para el título?”, señaló la FIFA previo al duelo.



Este compromiso acaparará la atención de miles de hinchas de deporte rey, pero horas antes del mismo cotejo, un hecho ha tomado fuerza a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes Twitter.

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El trazado de líneas

El duelo se va a llevar a cabo en el estadio de Kansas City y el mismo fue el foco de lo sucedido. Surgió un video en el que se puede ver cómo pintan las líneas del terreno de juego para distinguir cada zona.

Hinchas han escrito en las redes que pensaron que este proceso se realizaba mucho antes de algún encuentro. Sin embargo, como bien se puede notar, el trazado de líneas se da horas previas al choque entre argentinos y argelinos.

Palabras de los protagonistas

Siguiendo con la previa del cotejo, hubo declaraciones de los protagonistas. “Estamos preparándonos para competir, eso es para lo que hemos estado trabajando. Hay que afrontar este tipo de competiciones con humildad y mucho trabajo. Creo que estamos en buena forma. Lo estamos dando todo porque, obviamente, sabemos que somos los campeones y todos van a querer ganarnos. Tenemos que estar al máximo nivel”, dijo Nicolás Otamendi en conferencia de prensa.



“Estoy feliz de estar viviendo todo esto. Todo el trabajo que hemos realizado nos da tranquilidad y confianza. Hemos trabajado muy duro y el equipo está listo para el partido contra Argentina. Sabemos que no somos favoritos, pero, como hemos visto en el pasado, se pueden lograr grandes resultados y vamos a intentar conseguirlo. Como en cualquier competición, el partido inaugural siempre es un poco difícil para todos y viene con mucha incertidumbre. Por eso es importante salir al campo, intentar dar lo mejor de nosotros y lograr un resultado positivo”, añadió, por su lado, Vladímir Petkovic, DT de Argelia.



