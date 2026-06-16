Este martes 16 de junio, la selección de Argentina tendrá su debut en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como es bien sabido, se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



El conjunto albiceleste se va a ver las caras con su similar de Argelia, esto por la primera jornada del grupo J. En esta zona, cabe mencionar, también compiten las selecciones de Jordania y Austria.

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Argentina es favorito

En el papel, el equipo argentino, que es dirigido por Lionel Scaloni y que es comandado en el terreno de juego por el astro Lionel Andrés Messi, es claro favorito para llevarse los tres puntos.



Sin embargo, esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Además, en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ya se han presentado varias sorpresas y una de ellas fue el empate sin goles que le sacó Cabo Verde a la selección de España.

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Marcador, según la IA

En la afición gaucha hay mucha ansiedad por lo que pueda pasar en el compromiso y por cuál podrá ser el marcador final. Y bien, este último punto lo resolvió la inteligencia artificial. La herramienta señaló que la albiceleste se llevará la victoria.



“Argentina: Llega como campeona del mundo. Lionel Messi juega su 6.º Mundial a los 38 años y quiere cerrar con broche de oro. Lionel Scaloni mantiene la base de Qatar 2022 + Julián, Lautaro, Mac Allister, Enzo. En amistosos previos goleó 3-0 a Islandia. Mi predicción: Argentina 3-1 Argelia”, indicó la inteligencia artificial.

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¿Se dará la predicción de la IA?

Habrá que esperar para conocer si el pronóstico de la inteligencia artificial para el duelo entre la selección de Argentina y el combinado de Argelia se termina cumpliendo o no. Hasta el momento, es de resaltar, ningún equipo sudamericano ha ganado en el Mundial 2026.



La pelota rodará a las 8:00 p. m., hora colombiana, y el partido se podrá ver en vivo a través de la señal del Canal RCN. Todos los detalles se podrán seguir por medio de Deportes RCN Online.