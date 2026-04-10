[VIDEO] Peñarol ‘enmudeció’ El Campín: golazo para empatarle a Santa Fe

Este jueves 9 de abril se dio el estreno de Independiente Santa Fe en la Copa Libertadores. Tras el sorteo de la fase de grupos, los cardenales se midieron con Peñarol en la primera fecha.

Santa Fe tenía que sacar la cara por el país después de que el Deportes Tolima, Deportivo Independiente Medellín y Junior de Barranquilla no sacaran triunfos en condición de local con empates en cada encuentro. Aunque las cosas iban a la perfección para Pablo Repetto, un craso error terminó en el empate a falta de media hora para terminar el partido.

Y es que, Santa Fe pegó primero en la primera parte con un tiro de esquina que, por años, ha sido la gran forma de atacar para el elenco bogotano. Omar Fernández Frasica ejecutó y Emanuel Olivera cabeceó para poner el primero en el marcador.

EMPATE DE PEÑAROL QUE NO SE ESPERABA EN EL CAMPÍN

Con la apertura en el marcador, Santa Fe tampoco sufría. Aunque Peñarol intentó acercarse a la puerta de Andrés Mosquera Marmolejo, las llegadas no eran claras. Los remates tampoco pusieron en peligro al guardameta. Además, la zaga defensiva estuvo atenta para despejar cualquier oportunidad.

No fue sino en el segundo tiempo cuando el juego se tornó ríspido por las infracciones de Santa Fe que le dieron la pelota al cuadro uruguayo. Peñarol respondió con un balón largo para Matías Arezo que peleó solo con Helibelton Palacios y Emanuel Olivera para vencer a Weimar Asprilla que ingresó en el complemento.

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Matías Arezo aprovechó la caída de Emanuel Olivera, entró por un hueco que dejó Helibelton Palacios y el argentino que marcó el primero del partido. Arezo logró llegar al área rival y sacar un remate al segundo palo para igualar todo en el terreno de juego.

Infortunadamente, Santa Fe, cuando mejor estaba jugando recibió ese golpetazo que significó el empate por parte de Peñarol que truncaba la alegría cardenal y de un estadio que se quedó en silencio por un momento antes de volver a apoyar a la institución bogotana.

¿QUÉ VIENE PARA SANTA FE EN LA COPA LIBERTADORES?

Después de este partido ante Peñarol, el cuadro colombiano tendrá que jugar el clásico bogotano contra Millonarios con la necesidad de sumar de a tres para poder empezar a sellar la clasificación en la Liga BetPlay. Luego, encarará la segunda fecha de la Cipa Libertadores.

Su rival será Corinthians en el Estadio Neo Química. El ‘Timao’ no vive el mejor momento en el Brasileirao en la parte de abajo cerca al descenso, pero, en la Copa Libertadores arrancaron bien superando a Platense en Buenos Aires con una diferencia de 0-2.

LA PREOCUPACIÓN DE PABLO REPETTO EN SANTA FE POR LESIONES

El plan de juego de Santa Fe se vio truncado en los primeros minutos del partido por la necesidad de cambiar ese tridente en el mediocampo con Yilmar Velásquez, Jhojan Torres y Daniel Torres. Pues bien, Yilmar presentó molestias físicas y dejó el campo de juego.

Pablo Repetto puso a Maximiliano Lovera que poco pudo jugar presentando otras molestias físicas que lo privaron de seguir sumando minutos en el campo de juego. Además, en el segundo tiempo sorprendió el uruguayo con la salida de Andrés Mosquera Marmolejo.

Estas lesiones se sumarán a Mateo Puerta, a la espera de que informen el parte médico de Andrés Mosquera Marmolejo, Maximiliano Lovera y de Yilmar Velásquez. Tres bajas sensibles a pocos días del clásico frente a Millonarios y ante Corinthians por Copa Libertadores.