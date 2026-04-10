Preocupación absoluta en Santa Fe por la salida de Marmolejo en pleno duelo de Libertadores

Independiente Santa Fe y Andrés Mosquera Marmolejo se roban todas las miradas en su debut de Copa Libertadores ante Peñarol, no solo porque han sabido sacarle provecho a la localía en el Estadio El Campín para hacerse fuerte y sacar una leve ventaja, pero también por la preocupación que hay con el guardameta titular.

El portero de 34 años comenzó siendo habitual titular con el equipo de Pablo Repetto, pero los hinchas se sorprendieron al ver el ingreso de Weimar Asprilla en el segundo tiempo.

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Marmolejo enciende las alarmas en Santa Fe

Cuando todo parecía que marchaba bien para Independiente Santa Fe al irse arriba en el marcador de manera temprana con anotación del ‘Turro’ Olivera, llegó la lesión de Andrés Mosquera Marmolejo.

El ‘León‘ no ve una y en el Estadio El Campín Marmolejo volvió a encender las alarmas por su estado físico, una baja sensible que se podria llegar a decir que influyó en el resultado.

Marmolejo ya había presentado durante el calentamiento del partido contra Llaneros una lesión muscular leve del gastrocnemio lateral de la pierna derecha, lo que le impidió claramente ser el titular indiscutible del equipo y quedarse en la banca.

Posteriormente comenzaron con los exámenes médicos, se le dejó por fuera de la convocatoria para el partido que tenía pendiente el 'león' de la fecha 10 ante Deportes Tolima y se esperaba que para enfrentar a Peñarol ya estuviera en óptimas condiciones, pero todo parece indicar que no.

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Próximo partido de Santa Fe en Copa Libertadores

El siguiente duelo del equipo que comanda Pablo Repetto en busca de alcanzar la 'Gloria Eterna' será uno de los más difíciles, ya que tendrá que viajar a Brasil para jugar en el mítico Neo Química Arena para enfrentarse a Corinthians. Este duelo se llevará a cabo el miércoles 15 de abril sobre las 19:30 hora Colombia.

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Tabla de posiciones del grupo de Santa Fe en Copa Libertadores

Tras la victoria de Corinthians sobre Platense por un marcador de 0-2 en suelo argentino y el empate de Santa Fe en la ciudad de Bogotá ante Peñarol, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera: