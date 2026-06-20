Ancelotti prende las alarmas: figura se perdería el Mundial por dura lesión

Brasil volvió a recuperar el mejor fútbol en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México en un solo primer tiempo. Necesitó 45 minutos para golpear a un Haití que soñaba con sacar adelante el marcador para quedarse con una victoria histórica.

Al ritmo de Vinícius Júnior, Carlo Ancelotti sonrió y el jugador del Real Madrid contagió a una afición que necesitaba de estas victorias para soñar con la sexta estrella. Se dedicó a jugar fútbol y dio una gran asistencia para el gol de Matheus Cunha, un remate suyo abrió el marcador con un rebote que Cunha empujó y anotó su gol.

Sin embargo, ahí viene el lado infortunado para Brasil en el Mundial. Las lesiones siguen siendo uno de los grandes problemas en este certamen y esta vez no fue la excepción. Neymar se perdió las primeras dos fechas y espera el alta deportiva para debutar, tal vez en la tercera jornada o en dieciseisavos de final. Raphinha ahora es el que le da dolores de cabeza a ‘Carletto’.

¿RAPHINHA SE PERDERÍA LO QUE RESTA DEL MUNDIAL?

Uno de los grandes problemas a lo largo de la temporada para el Barcelona fue Raphinha con sus lesiones. Entre algodones había llegado a este Mundial y, claro, no quería perderse ningún minuto.

No pesó contra Marruecos y ahora estaba haciendo un gran partido frente a Haití marcando un gol que fue invalidado y en otra oportunidad intentó picar la pelota por encima del golero, pero no encontró portería. Estaba en fuera de lugar también en esa acción.

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Sobre los 40 minutos, Raphinha quedó en el suelo por unas molestias. Agachado en el centro del campo, mientras Vinícius lo acompañó e intercambiaba palabras con el extremo del Barcelona. Un problema muscular, de los tantos que lo han afectado durante esta temporada podría convertirse en el peor enemigo en un Mundial que va tan rápido y en el que hay pocos días de descanso.

Afortunadamente, Raphinha salió caminando, pero los gestos de dolor no pasaron desapercibidos. Sin duda alguna, puede ser una buena señal pensando enj una recuperación rápida y en que no se pierda lo que resta del Mundial.

Un golpe muscular podría tener una recuperación de semanas y esto puede ser determinante con la presencia de Raphinha en la tercera fecha o en los dieciseisavos de final que arrancarán a partir del 30 de junio. Habrá que esperar el parte médico definitivo para descartar cualquier problema grave.

¿QUIÉN SERÍA EL REEMPLAZO DE RAPHINHA EN EL MUNDIAL?

En los próximos días, el extremo del Barcelona se someterá a exámenes para dar un parte médico oficial. Brasil espera que no sea nada grave y ya se habla de un tirón. En ese caso, si es leve sería una recuperación de ocho a diez días y se perdería solo el juego ante Escocia por la tercera fecha de la fase de grupos.

Si Raphinha no se recupera, probablemente el reemplazo por posición sería Rayan, extremo del Bournemouth que es uno de los jugadores más jóvenes de esta convocatoria. Además, Carlo Ancelotti podría utilizar a Endrick en esa posición, pese a que el ex Lyon juega más por el centro que por los costados.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.