VIDEO - Polémica jugada en la Copa Libertadores por doble penal para Tolima

El cierre de la fecha 4 de la Copa Libertadores en la jornada del miércoles está siendo protagonizada por uno de los partidos más esperados, en donde Tolima y Nacional de Uruguay son los protagonistas en el Estadio Manuel Murillo Toro.

Este importante duelo disputado en la ciudad de Ibagué enfrentaba a los dos líderes del Grupo B, los cuales llegaban justamente obligados a sumar de a tres puntos, pero el que lo viene logrando de manera parcial es el 'pijao', de manera parcial, gracias a una solitaria a notación del Chino Sandoval luego de que Tatay Torres botara uno justo segundos antes.

Lea también Medellín rompió el silencio tras supuesto amaño en la final contra Santa Fe

VIDEO: Tatay erró penal y le hicieron otra falta dentro del área para un nuevo cobro

Deportes Tolima llegó a la fecha 4 de la Copa Libertadores con la "frente en alto" tras lo ocurrido en la Liga Betplay, donde selló su clasificación a los cuartos de final, pero también por la goleada que había protagonizado contra Coquimbo Unido y que lo dejó como líder parcial del grupo.

Es por ello que en esta nueva jornada tenía la obligación de volver a ganar para sacar diferencias en la tabla de posiciones en donde todos tenían 4 puntos.

La oportunidad se les dio justo en el cierre de la primera parte del compromiso con un cobro desde el punto penal, el cual fue ejecutado cuestionablemente por Juan Pablo Torres, quien remató con displicencia y el balón fue atajado por el portero rival.

Sin embargo, en esta misma jugada, Tatay había ido en busca del segundo remate y fue arrollado por un jugador de Nacional, jugada que fue revisada por el VAR un par de segundos después y que terminó como un nuevo penal, el cual si pudo convertir Luis 'Chino' Sandoval.

Próximo partido de Tolima en la Copa Libertadores

El siguiente reto de Deportes Tolima en la búsqueda de la 'Gloria Eterna' corresponderá a la fecha 5, en donde tendrá que viajar a Chile para enfrentarse a Coquimbo Unido el martes 19 de mayo sobre las 17:00 hora Colombia.

Lea también Preocupación total en Santa Fe por figura que salió lesionado contra Corinthians

Tabla de posiciones del grupo de Tolima en la Copa Libertadores

Tras el triunfo del conjunto 'vinotinto y oro' ante Nacional de Uruguay en el Estadio Manuel Murillo Toro, lograron quedarse con la primera casilla tras alcanzar siete puntos, dejando ahora a Coquimbo Unido en la segunda casilla con cuatro unidades, pero mejor diferencia de gol comparada a la de Universitario, el cual quedó en el tercer lugar, y desplazando hasta la última casilla a Nacional con los mismos cuatro puntos.