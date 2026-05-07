Preocupación total en Santa Fe por figura que salió lesionado contra Corinthians

Independiente Santa Fe es el equipo del momento a nivel nacional e internacional, ya que logró la épica en la Liga Betplay tras una sufrida clasificación en la última jornada y también por lo que está viviendo en la Copa Libertadores.

El cuadro 'cardenal' regresó a la acción en la Copa Libertadores en uno de los partidos más difíciles de la jornada, en donde se enfrenta a Corinthians en el Estadio El Campín, escenario deportivo que se vistió de rojo para recibir a su equipo y que fue testigo de un auténtico golazo por parte de Hugo Rodallega para una victoria parcial, pero también por una preocupante situación con Emanuel Olivera.

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El 'Turro' Olivera salió lesionado del partido ante Corinthians

La fecha 4 de la Copa Libertadores comenzó de buena manera con partidos cargados de emociones en donde justamente el equipo comandado por Pablo Repetto se robó el protagonismo recibiendo a Corinthians en Bogotá.

Tras el 2-0 en Brasil que parecía haber dejado sin opciones a Santa Fe para buscar la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Libertadores, la historia se vivió completamente diferente en Bogotá y con un gol de Hugo Rodallega en el inicio de la segunda parte el panorama cambió completamente.

Sin embargo, la celebración puede quedar un poco opacada, ya que Emanuel 'Turro' Olivera también se robó las miradas tras salir del terreno de juego por lesión.

El uruguayo inició como habitual titular en Santa Fe disputó la primera parte sin complicaciones, pero para el segundo tiempo salió sustituido y con varios gestos de dolor por Iván Scarpeta tras solo 12 minutos de haber iniciado.

Próximo partido de Santa Fe en la Copa Libertadores

El siguiente reto del equipo comandado por Pablo Repetto en la 'Gloria Eterna' será nuevamente en condición de local, esta vez recibiendo en el Estadio El Campín a Platense, equipo con el que ya perdió en Argentina, el martes 19 de mayo sobre las 19:00 hora Colombia.

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Tabla de posiciones del grupo de Santa Fe en Copa Libertadores

Con la victoria parcial del 'león' ante Corinthians, las ilusiones vuelven a crecer y por lo menos ya logró acortar diferencias con los líderes, quedando en la tercera casilla con 4 puntos, siendo este el lugr que otorga cupo a la Copa Sudamericana.

Corinthians se mantiene como sólido líder con nueve puntos tras haber mantenido un invicto de tres victorias consecutivas y su perseguidor es Platense, la escuadra Argentina que se ubica segundo con seis unidades.

Mientras que en el fondo de la tabla de posiciones quedó Peñarol de Uruguay con tan solo el punto que rescató en su visita a Bogotá, frente a Santa Fe, en la primera jornada del certamen internacional.