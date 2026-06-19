VIDEO - Polémico partido del Mundial terminó con lesión del árbitro central

Inició la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Mundial y junto con ello se conoció al primer clasificado a los dieciseisavos de final, la Selección de México, pero también se vivió un partido bastante controversial que involucró a otra de las selecciones anfitrionas.

La polémica se vivió en medio del partido entre Estados Unidos frente a Australia, el cual terminó con un marcador de 2-0 para los anfitriones, pero también con varias decisiones por parte del juez central que dejaron bastante de qué hablar, en especial después de la lesión que sufrió justo en el final del partido.

VIDEO - Polémica en el Mundial tras lesión del árbitro en partido con varias dudas

El partido entre Australia y Estados Unidos, correspondiente a la segunda fecha del Mundial 2026 y que terminó con victoria 2-0 para el conjunto norteamericano, dejó mucho más que el resultado deportivo que le dio la clasificación anticipada a la anfitriona a los dieciseisavos de final del certamen.

La gran discusión posterior al encuentro giró en torno al árbitro alemán, Felix Zwayer, quien sufrió una lesión durante el compromiso y protagonizó varias decisiones que generaron fuertes reclamos por parte de jugadores, entrenadores y aficionados australianos.

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Desde el sector australiano hubo protestas por algunas faltas no sancionadas, decisiones disciplinarias que consideraron inconsistentes y una acción dentro del área estadounidense que involucró una clara mano y que varios futbolistas reclamaron como penalti.

La polémica se intensificó después de que el árbitro comenzara a mostrar señales de incomodidad física que terminaron enfriando el partido justo en los últimos minutos.

Próximo partido de Estados Unidos en el Mundial

Estados Unidos afrontará su próximo reto en el Mundial 2026 el 25 de junio, cuando se enfrente a Turquía en el SoFi Stadium de Los Ángeles por la tercera y última jornada del Grupo D.

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino llega en un gran momento tras vencer 2-0 a Australia y sumar su segunda victoria consecutiva en el torneo, después del contundente 4-1 sobre Paraguay en su debut.

Tabla de posiciones del Grupo de Estados Unidos en el Mundial