Lamine Yamal se sinceró en pleno Mundial: “No estoy preparado para un partido...”

Sin duda alguna, los amantes del fútbol esperaban por ver a grandes figuras a nivel mundial en la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México. Las miradas estaban puestas nada más ni nada menos que en Lamine Yamal, extremo de España y del Barcelona.

Con 19 años, el talento de Lamine Yamal ha llamado mucho la atención. Sin embargo, una lesión con el Barcelona inquietó bastante a Luis de la Fuente y a Lamine, dado que estaba en peligro de perderse algunos partidos del Mundial con la ‘Roja’.

Justamente, en el debut de España ante Cabo Verde, Lamine Yamal entró en los últimos veinte minutos al partido con la necesidad de cambiar las cosas. No pudo y todo terminó en una igualdad sin goles. Bajo ese panorama, la gran pregunta es si el extremo del Barcelona estaría para enfrentar en la segunda fecha a Arabia Saudita. El parte que dio el mismo jugador inquieta bastante.

LAMINE YAMAL SE SINCERÓ ANTES DE LA SEGUNDA FECHA

En declaraciones con RTVE, Lamine Yamal dejó claro que el partido del domingo ante Arabia Saudita será determinante para España después del infortunio del empate sin goles ante Cabo Verde. El extremo del Barcelona también se sinceró y sentenció que no está en su mejor estado físico.

Con 19 años juega su primer Mundial y seguramente vendrán más, pero este era el ideal con todos los focos encima de él. Así las cosas, referenció que, “estoy bien, me encuentro bien, pero es muy pronto, es innecesario, tengo un proceso de adaptación, no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera".

Lea también Luis Díaz hace confesión tras debutar en el Mundial con Colombia

Contra Cabo Verde jugó algunos minutos y afirmó que, “es mejor pasar página. Hubo revuelo por un empate y al final muchas selecciones han empatado, no significa nada. Para mí, ganar 6-0 el primer partido no te sirve de nada, luego hay que ganar las eliminatorias. Obviamente el domingo hay que ganar porque estamos entre las favoritas y hay que ganar, pero por empatar no eres de las peores selecciones del Mundial”.

Sobre su lesión, sentenció que, “todos los jugadores en la etapa final de la temporada, cada lesión piensas en el Mundial, y obviamente en tu equipo, pero el Mundial lo tienes en la cabeza. Gracias a Dios los médicos me dijeron que llegaba sobrado y nada, aquí estamos, feliz. Espero no lesionarme nunca más”.

COMPARACIÓN CON LIONEL MESSI Y POSIBLE CRUCE CON ARGENTINA

A Lamine Yamal, por sus comienzos lo han comparado bastante con Lionel Andrés Messi, leyenda del Barcelona y con Kylian Mbappé. Sobre esto, afirmó que, “mi obsesión no es que marca Messi, marca Mbappé y yo no, lo primero porque me sacan todos 10 años, pero mi estilo de juego es otro. Yo quiero disfrutar, ganar, no quiero meter 16 goles y que me eliminen en semifinales. No es lo que busco”.

De hecho, sobre Lionel Messi afirmó que no es su ídolo, pero reconoce que es el mejor, “cada partido demuestra que es el mejor de la historia. Si alguien tiene dudas, es porque las busca. No hay nada más que decir. Mi ídolo es Neymar, pero Messi es el mejor”.

Para ganar un Mundial, España debe enfrentarse con los mejores y hay posibilidades de verse las caras con Argentina, “al final para ganar el Mundial, tienes que ganar a los mejores. Si no nos los encontramos en dieciseisavos, igual en la final. Somos España y queremos jugar contra los mejores”.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

Lea también Canadá hizo historia con goleada vs Catar en un partido accidentado y de expulsiones

16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.