VIDEO - Preocupación con Linda Caicedo en Colombia tras salir en camilla

La fecha 8 de la Liga de Naciones Femenina fue un auténtico "revuelto de emociones", ya que se confirmaron las dos primeras selecciones que clasificaron a la Copa Mundial, Argentina y Colombia, pero también hubo un delicado problema para la 'tricolor'.

El equipo comandado por Angelo Marsiglia hizo respetar su casa y se impuso por la mínima diferencia frente a la Selección de Uruguay con anotación de Gisela Robledo. Sin embargo, la jugadora de Corinthians no fue la única protagonista, ya que Linda Caicedo también se robó las miradas tras salir lesionada del terreno de juego.

Linda Caicedo enciende las alarmas en la Selección Colombia

La Selección Colombia vuelve a ser protagonista en el mundo del fútbol luego de haberse convertido en la primera selección clasificada a la Copa Mundial 2027 que se llevará a cabo en Brasil.

La 'tricolor' brilló frente a su gente en el Estadio Pascual Guerrero, escenario deportivo que fue testigo de un golazo de Gisela Robledo con el cual consiguieron la clasificación al Mundial, pero también de un amargo momento con Linda Caicedo.

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La delantera de Real Madrid comenzó como titular en el equipo de Angelo Marsiglia y estuvo dentro del terreno de juego hasta el minuto 74 cuando sintió una molestia en su pierna derecha al momento de intentar quitarse la marca de una defensora uruguaya.

Linda se tendió sobre el campo e ingresó el cuerpo médico, pero al final el estratega colombiano decidió sustituirla y tuvo que salir en camilla.

¿Cuándo inicia el Mundial?

La edición de 2027 mantendrá el formato de 32 selecciones que debutó en Australia y Nueva Zelanda 2023. El sistema de clasificación repartirá cupos entre todas las confederaciones, mientras que Brasil tendrá asegurada su participación como anfitrión.

La FIFA confirmó que el certamen se jugará en Brasil entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027, en una edición que reunirá a las 32 mejores selecciones del planeta, en donde justamente Colombia ya escribió su nombre, y que promete convertirse en uno de los eventos deportivos más importantes de la década.