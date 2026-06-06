[VIDEO] El VAR complicó a Leicy Santos: negó gol clave en la pelea de goleadoras

Llegó la hora de la verdad en la Liga de Naciones de la Conmebol. Esa primera edición de la competencia sudamericana contó con la Selección Colombia que necesitaba o empatar o superar a Uruguay en la última prueba en el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.

Colombia hizo la tarea con una victoria por la mínima diferencia. Un solitario tanto de Gisela Robledo que fue determinante para sacar la clasificación directa y anticipada para el Mundial de Brasil en 2027. Sin embargo, una jugada puntual negó la oportunidad para aumentar la diferencia.

Leicy Santos buscó de todas las formas marcar un gol para tomar el liderato en la tabla de goleadoras en ese mano a mano que tiene con Florencia Bonsegundo que no marcó en esta jornada y ese detalle era determinante para que las colombianas también tomaran la punta en ese componente.

EL GOL ANULADO A LEICY SANTOS

La Selección Colombia quería el gol de Leicy Santos y la volante del Washington Spirit también pretendía marcar la quinta diana en este recorrido de la Liga de Naciones para desbancar a Florencia Bonsegundo en esa tabla de goleadoras. La ‘10’ del seleccionado cafetero avisó en varias oportunidades.

Durante los primeros minutos, un tiro libre con poco ángulo encontró a Agustina Sánchez que resolvió de la mejor manera esa intención de Leicy. Luego, antes de que acabara la parte inicia, otra falta fue ideal para que Santos sacara un disparo que rechazó Sánchez.

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La fortaleza de Agustina Sánchez hizo imposible que Colombia se fuera con más goles a favor en el primer tiempo y privó el grito de gol de Leicy Santos. En el segundo tiempo, las colombianas tuvieron pocas opciones de gol, pero sí llegó esa anotación a falta de nueve minutos para el final.

Cuando el cronómetro marcaba los 81 minutos, Wendy Bonilla ganó por los aires en un duelo con una rival. Mayra Ramírez se apoderó de la pelota y se fue a gran velocidad al área de Uruguay. Con un centro raso, Leicy Santos definió con el arco a su merced para aumentar la diferencia.

Sin embargo, el gol fue anulado por una falta de Wendy Bonilla previo a la anotación de Leicy Santos. Con este detalle, en la tabla de goleadoras la colombiana sigue igualada con Florencia Bonsegundo con cuatro anotaciones. Claudia Martínez marcó cuatro goles y es la máxima artillera con cinco.

¿QUÉ NECESITA LEICY SANTOS PARA QUEDARSE CON EL LIDERATO?

Pues, lo que espera Leicy Santos es poder aumentar su cuota goleadora en la Liga de Naciones y para ello tendrá que anotar ante Paraguay en la fecha definitiva. Pero, no sería lo único que necesitará para tomar la punta en esa tabla de artilleras en el primer certamen de la Liga de Naciones.

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Colombia seguramente buscará de todas las formas que Leicy Santos anote para aumentar su cuota goleadora. La volante tendrá que esperar también que Argentina, en la última jornada frente a Ecuador no tenga a Florencia Bonsegundo como anotadora. Además, ahora la pelea es con Claudia Martínez, la delantera de Paraguay marcó cuatro goles y es la líder con cinco.

Esa es la pelea que tienen la colombiana y la argentina en esta última jornada. A su vez, las dos selecciones también lucharán por el título. En este momento, Colombia es líder por la victoria y por el empate de Argentina contra Perú.