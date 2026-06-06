Colombia se despidió de Cali con clasificación al Mundial, liderato y victoria a Uruguay

Con una cara que sigue dando preocupaciones por la falta de creación de juego, la Selección Colombia sacó adelante el resultado que le servía para poder sellar la clasificación al Mundial 2027 en Brasil. La Liga de Naciones Femenina ha sido un éxito para el seleccionado dirigido por Ángelo Marsiglia sin derrotas y con solo dos empates.

Uruguay no tuvo chances claras para vencer la portería de la Selección Colombia y un gol de Gisela Robledo fue determinante para la victoria por la mínima diferencia que significó el tiquete y gracias al empate entre Argentina vs Perú, se adueñaron del liderato con 17 unidades.

Entre las preocupaciones en la Selección Colombia está la lesión de Linda Lizeth Caicedo Alegría que se fue en camilla sustituida en el segundo tiempo. La jugadora del Real Madrid presentó dolencias y habrá que esperar el parte médico que pueda dar un respiro para las ambiciones del combinado nacional.

DESDE EL PRIMER TIEMPO, COLOMBIA SE FUE GANANDO

A Colombia le servían dos resultados para sellar la clasificación al Mundial. El primer certamen mundialista en Sudamérica espera por Ángelo Marsiglia y sus dirigidas, siempre y cuando empataran o sumaran de a tres en la fecha 8 de la Liga de Naciones.

Sobre los primeros minutos, Colombia ya había inquietado la portería de Uruguay con la resistencia de Agustina Sánchez. Un tiro libre de Leicy Santos con poco ángulo terminó soportando la guardameta rechazando el peligro. Leicy busca aumentar su cuota goleadora, dado que es la segunda máxima artillera, de momento, con cuatro goles, mismos que Florencia Bonsegundo de Argentina.

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La selección uruguaya propuso por la banda izquierda en la que Jorelyn Carabalí tuvo problemas en la marca. La zaguera pecó de inocente y un disparo cruzado se pasó por toda el área de Colombia sin mayores peligros.

La posición de Jorelyn Carabalí le permitió a la zaguera soltarse más del propio campo de Colombia y buscar sumarse al ataque del cuadro cafetero. Justamente, Jorelyn traspasó la mitad de la cancha eludiendo a contrarias. Aunque Linda Caicedo le pedía el balón por la derecha, Carabalí tuvo otro plan.

Jorelyn optó por enviar un balón a la izquierda para el control de Leicy Santos que combinó rápidamente con Gisela Robledo que entró al área y definió cruzando su remate para abrir el marcador y sacar uno de los resultados que le está sirviendo para sellar la clasificación al Mundial de Brasil.

Sobre los 42 minutos, Jorelyn Carabalí inquietó con un disparo que Agustina Sánchez tuvo que atajar al córner. Luego, cuando se acababa la primera parte, otro tiro libre de Leicy Santos puso en problemas a Sánchez que rechazó.

POBRE SEGUNDO TIEMPO, PERO COLOMBIA SE QUEDÓ CON EL RESULTADO

Con la victoria parcial en el marcador desde la primera parte, la Selección Colombia optó por cuidar el resultado y cuidar a sus jugadoras. No hubo mayores opciones en los 45 minutos finales. Mientras tanto, en el duelo entre Argentina vs Perú, las argentinas marcaban gol y el liderato seguía compartido.

Entre las novedades, Mayra Ramírez ingresó al campo de juego después de una dura lesión. Su aporte fue muy bueno con una acción en la que entró al área, asistió a Leicy Santos que remató con el arco a su merced. Sin embargo, la anotación fue invalidada por una infracción de Wendy Bonilla.

Cuando el partido llegaba a su final, Colombia se salvó después de un remate de Wendy Carballo que se paseó por toda el área de Katherine Tapia sin encontrar ninguna rematadora. Con esta victoria, la selección dirigida por Ángelo Marsiglia tomó el liderato en soledad y sueña con el título.

¿QUÉ VIENE PARA COLOMBIA Y URUGUAY EN LA ÚLTIMA FECHA DE LA LIGA DE NACIONES?

Queda solo una fecha para terminar el recorrido de la primera edición de la Liga de Naciones. Colombia se despidió de Cali tras la clasificación al Mundial asegurada, igual que Argentina que le bastó con el empate frente a Perú. Las colombianas pelearán el título el martes 9 de junio cuando enfrenten a su similar de Paraguay en Asunción.

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Por su parte, Uruguay ya no puede sellar la clasificación de manera directa ni por la vía del repechaje internacional. Se despidieron con una cara muy pobre y con la eliminación definida. En la última fecha recibirán a Venezuela para ponerle fin a este certamen.