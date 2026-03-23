[VIDEO] Quintero le responde a Coudet: tremenda asistencia antes de Fecha FIFA

Desde que Marcelo Gallardo se fue de River Plate, a Juan Fernando Quintero le tocó empezar de cero. Pese a su categoría y la importancia que significa para la institución, Eduardo ‘Chacho’ Coudet ha preferido tener al colombiano para rematar en los segundos tiempos.

Juan Fernando tenía la confianza plena de Marcelo Gallardo y ahora en los tres partidos que ha dirigido el entrenador que llegó procedente del Alavés de España, el antioqueño ha ingresado en los segundos tiempos. En el primero que disputó ejecutó un penal que infortunadamente falló, en el segundo ya tuvo una sincronía con el nuevo cuerpo técnico en una pelota parada y ahora volvió a ser importante.

Pese a que tiene otro rol en el equipo, se nota que Eduardo Coudet lo va a poner en los momentos más indicados para finalizar los encuentros. Además, con el nuevo estratega, quedó claro que el capitán de River Plate es colombiano, dado que le han dado la cinta cuando ingresa al campo. En este tercer partido jugó poco tiempo, pero regaló una asistencia magistral.

LA ASISTENCIA DE JUAN FERNANDO QUINTERO

En el partido ante Estudiantes de Río Cuarto en condición de visitante, River Plate se complicó bastante para poder sumar otros tres puntos y seguir invicto desde la salida de Marcelo Gallardo, y, desde que Eduardo Coudet tomó el banquillo, sigue con puntaje perfecto en los tres juegos disputados.

Juan Fernando Quintero entró sobre los 77 minutos cuando el partido ya estaba a favor de River Plate tras un penal de Gonzalo Montiel que abrió el marcador. El impacto del colombiano se iba a notar durante el tiempo de agregado con 11 minutos por jugar.

Sobre el último minuto, cuando la defensa de Estudiantes de Río Cuarto estaba adelantada para intentar empatar el compromiso, Juan Fernando Quintero encontró el espacio perfecto para asistir a Maximiliano Salas que también había ingresado en minutos anteriores. El ex Racing adelantó el balón para quedar de frente contra el portero rival y definir al fondo.

Esta ya es la segunda asistencia del colombiano en esta Primera División de Argentina en busca de meterse en la parte alta de la clasificación y afianzarse en la institución con un nuevo cuerpo técnico y con la necesidad de ganarse la confianza de Eduardo Coudet.

¿CAMBIARÁ DE PARECER CON JUAN FERNANDO QUINTERO?

Seguramente el cambio de parecer con Juan Fernando Quintero de Eduardo Coudet se podría dar si el colombiano suma buenas participaciones en la Fecha FIFA contra Croacia y Francia. Tal vez de eso dependerá si el antioqueño puede volver a tomar la titularidad en River Plate, algo que tenía en todos los partidos con Marcelo Gallardo.

La decisión de ponerlo como suplente también podría responder a que cuando el ‘Chacho’ llegó al club, Juan Fernando Quintero apenas se había recuperado de una lesión y estaba regresando de a poco a las sesiones de entrenamiento. Tal vez el entrenador ex Alavés tiene pensado utilizarlo cuando esté en un mejor nivel físico después de ese desgarro del bíceps femoral derecho.

JUAN FERNANDO QUINTERO Y EL TROFEO QUE QUIERE REPETIR

Las suplencias de Juan Fernando también pueden estar ligadas con la necesidad de variar en fichas por la responsabilidad internacional que tendrá el cuadro riverplatense que deberá afrontar la Copa Sudamericana, un certamen diferente a lo que están acostumbrados con la Copa Libertadores.

La Copa Sudamericana puede ser una gran prioridad para el equipo riverplatense, dado que se trata de un torneo internacional. El volante colombiano ya sabe lo que es jugar esta competencia y también sabe ganarla. En ese orden de ideas, Quintero buscará repetir la historia.

Como uno de los referentes de Racing Club de Avellaneda, Juan Fernando Quintero lideró la obtención de la Copa Sudamericana cuando anotó un doblete con la ‘Academia’ en las semifinales contra Corinthians y en la final frente a Cruzeiro dio una asistencia para el gol de Gastón Martirena suficiente para levantar la Sudamericana. ‘JuanFer’ espera hacer lo mismo, pero ahora como riverplatense.