[Video] James "preocupa" a la Selección Colombia: apenas doce minutos en Minnesota vs Seattle y pobre calificación

El entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, reconoció en diálogo con Deportes RCN que le genera inquietud el momento actual de James Rodríguez, quien atraviesa un arranque con poca continuidad en Minnesota United. La frase del seleccionador fue directa y deja ver que en el cuerpo técnico están atentos a la evolución física y futbolística del capitán de la Tricolor.

Lorenzo dijo estar preocupado por James Rodríguez

Lorenzo manifestó este domingo 22 de marzo su preocupación por el presente del volante colombiano, justo el mismo día en que Minnesota enfrentó a Seattle Sounders por la MLS. El técnico argentino resumió su sensación con una declaración concreta: “James preocupa, viene con muy pocos minutos pero esperamos que de aquí a mayo se ponga en forma”.

La frase cobra todavía más fuerza por lo que ocurrió horas después en territorio estadounidense. En el partido ante Seattle, James volvió a arrancar como suplente y apenas tuvo algunos minutos sobre el final, una señal de que todavía no logra asentarse como titular fijo en su nuevo club.

El colombiano ingresó al minuto 78 y tuvo una participación bastante discreta en el compromiso. Minnesota y Seattle empataron 0-0, en un duelo en el que el volante cafetero contó con muy poco tiempo para influir en el desarrollo ofensivo de su equipo.

Calificación de James en Minnesota 0-0 Seattle Sounders

De hecho, su producción en el tramo final del encuentro reflejó esa escasa incidencia. James apenas realizó 14 pases, de los cuales 12 fueron correctos y 2 errados, cifras modestas para un futbolista que suele ser eje de generación cuando tiene continuidad y ritmo de competencia. La valoración de portales especializados también fue contenida, ubicándolo alrededor de 6,8.

Lo que más inquieta en el entorno de la Selección no pasa necesariamente por la calidad del jugador, que nadie discute, sino por su estado competitivo. James sigue siendo un nombre de enorme peso en el ciclo de Lorenzo, pero necesita sumar minutos de manera más constante para llegar en mejores condiciones a los retos que se vienen.

Cabe recordar que, pese a este presente con escasa participación en Minnesota United, James fue convocado para los amistosos de marzo frente a Croacia y Francia, dos pruebas exigentes con las que Colombia busca elevar el nivel competitivo antes de la cita orbital.

En ese contexto, la reflexión de Lorenzo parece más un llamado de atención que una descalificación. El seleccionador sabe que James, cuando está bien físicamente, sigue siendo un futbolista diferencial para la Tricolor, pero también entiende que llegar corto de ritmo a esta etapa del calendario puede convertirse en un problema de cara a los grandes objetivos del año.

Por ahora, el panorama indica que James mantiene su lugar en la consideración del cuerpo técnico y que, salvo alguna novedad extraordinaria, estará dentro del grupo que dispute el Mundial de 2026. Sin embargo, las palabras de Lorenzo dejan claro que en la Selección observan con atención lo que ocurre en Minnesota, esperando que el colombiano recupere minutos, forma y protagonismo antes de mayo.