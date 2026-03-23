[VIDEO] Luis Javier Suárez le pone competencia a Jhon Córdoba: golazo y goleador de Portugal

Sin duda alguna con lo demostrado en las anteriores Fecha FIFA, Eliminatorias Sudamericanas y en las convocatorias, Néstor Lorenzo ya ha dejado claro que tiene una base de jugadores que estarán dentro del Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Seguramente no habrá muchas novedades, pero, el entrenador argentino sí tendrá dilemas en el debut de la Copa del Mundo, al igual que en los exámenes ante Croacia y Francia por el buen momento que viven los dos delanteros, Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba. Es como si ninguno de los dos quisiera quedarse atrás en una competencia sana que tienen.

Jhon Córdoba marcó el sábado 21 de marzo cuatro goles con el Krasnodar, y, aunque solo fue uno, Luis Javier Suárez apareció en el partido del Sporting Lisboa con un golazo que pondrá más dudas en el director técnico para ver quién se queda con ese puesto, dado que en su sistema solo juega un delantero.

EL GOL DE LUIS JAVIER SUÁREZ QUE LO HACE SER EL GOLEADOR DE PORTUGAL

Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba han demostrado constancia en esa competencia. Cada vez que juegan celebran y eso es un tema que vuelve a llamar la atención en la Selección Colombia con la necesidad de tener el mismo impacto que en el Sporting de Lisboa y Krasnodar.

Lea también Los colombianos que correrán la Vuelta a Cataluña 2026

Sporting enfrentó al Futebol Clube de Alverca en una nueva fecha de la Primeira Liga con victoria lisboeta con un 1-4 en condición de visitante. Luis Javier marcó el segundo tanto después de recibir un pase largo de Hidemasa Morita, ganó por fuerza y afuera del área sacó un remate clavado al ángulo.

Un golazo que da tranquilidad antes de concentrar con la Selección Colombia para los duelos contra Croacia y Francia y para sumar regularidad con el seleccionado con miras al Mundial de 2026.

Además, este tanto le da la mano en la pelea que tiene frente a frente con el griego del Benfica Vangelis Pavlidis que suma 21 tantos en esta Primeira Liga. Luis Javier ya es el goleador desbancando al helénico con 24 goles en 25 partidos en el rentado liguero. En todas las competencias ya suma más de 30 anotaciones.

LA PREOCUPACIÓN CON LUIS JAVIER SUÁREZ

Para esta concentración de la Selección Colombia hay una preocupación con el delantero samario, dado que, junto con Luis Fernando Díaz es uno de los jugadores con mayor protagonismo a lo largo de la temporada. El entrenador Rui Borges ha puesto titular en casi todos los juegos a Luis Javier Suárez por su importancia goleadora en cancha.

Solo no estuvo en una fecha que se perdió el duelo por tarjetas amarillas. Jugar tantos partidos en pocos días llama la atención por su físico, teniendo en cuenta que se viene el Mundial que será el gran reto con el combinado colombiano. El ex Almería sufrió problemas musculares que coincidieron con esa amonestación que lo hizo perderse un partido.

En esta fecha contra el Alverca en condición de visitante, Luis Javier Suárez no completó los 90 minutos y Rui Borges lo sacó de la cancha sobre los 83, para poder pensar en el viaje a Estados Unidos para la concentración con Colombia.

EL EQUIPO QUE PAGARÍA MÁS DE 80 MILLONES POR LUIS JAVIER SUÁREZ

Con la anotación ante Alverca, Luis Javier Suárez suma 42 presencias en todas las competencias y ha marcado 33 tantos desde que llegó a Portugal. Sus números son tremendos y esto ha levantado el interés de la Premier League con el Liverpool y el Newcastle United.

Sporting Lisboa fichó al colombiano con un contrato hasta 2030, y no lo soltarían tan fácil. En ese sentido, la idea es que los equipos interesados paguen la cláusula de rescisión del samario que asciende a una marca de 80 millones de euros. Liverpool y Newcastle tendrían que poner esa millonada para ficharlo.

Seguramente, dependiendo del nivel de Suárez en el Mundial de 2026, el precio podría ascender mucho más y tener un precio casi imposible para cualquier equipo del mundo. Por ahora el interés existe y por sus cifras goleadoras habrá varios interesados en él.