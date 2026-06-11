VIDEO - Raúl Jiménez marcó el segundo de México sobre Sudáfrica en la Copa del Mundo

Raúl Jiménez le dio una nueva alegría a la selección de México en la Copa del Mundo al anotar el 2-0 contra Sudáfrica en duelo válido por la fecha 1 del grupo A.

Jiménez amplió la ventaja azteca en el minuto 67, después de recibir un centro de costado de Roberto Alvarado.

El mediocampista de la Chivas de Guadalajara controló el esférico en el sector oriental y antes de recibir la marca de un zaguero rival levantó la cabeza y lanzó un centro al segundo palo con destino de Raúl Jiménez.

Lea también La razón por la que Julián Quiñones juega con México y no con Colombia

El atacante que cambiará de equipo para la temporada 2026/2027 y hará parte de Wolverhampton no tuvo problema para hacerse un espacio e impactar con su cabeza el balón y enviarlo al fondo de la red.

Julián Quiñones había abierto el marcador

México había logrado la ventaja iniciar en el partido en el minuto 8 gracias al atacante Julián Quiñones.

El delantero del Al-Qadisiyah de Arabia Saudita aprovechó una recuperación en terreno rival para controlar el balón, entrar al área y sorprender con un potente remate de derecha que venció la resistencia del portero de Sudáfrica.

México asegura premio en el Mundial

Con la victoria sobre Sudáfrica y gracias a la diferencia de goles, la selección de México estaría asegurando la clasificación a la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

El boleto a la siguiente ronda estaría garantizado, ya que los ocho mejores terceros avanzarán de fase.