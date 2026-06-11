Ya se sacó la primera roja de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. La tarjeta se dio en el duelo entre el equipo azteca y Sudáfrica.

Lea también VIDEO: Tremendo remate de Raúl Jiménez y atajada soberbia en Sudáfrica

El Azteca recibió el juego

Este compromiso, que se jugó en el estadio Azteca, abrió la máxima fiesta del deporte rey y correspondió a la primera jornada del grupo A, donde también están Corea del Sur y República Checa.



Minuto 50: El partido ya estaba 1 a 0 a favor de la selección de México y, tras una acción, un hombre escapó solo para poner el 2 a 0. Sin embargo, antes de entrar al área, un jugador sudafricano lo derribó.

La primera roja del torneo

Sin dudarlo y sin necesidad del VAR, el juez central brasileño Wilton Pereira Sampaio, de 44 años, le mostró tarjeta roja directa a Sphephelo Sithole. Los jugadores del equipo africano poco discutieron la postura del árbitro sudamericano.



El video de la acción que generó la primera roja de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, como era de esperarse, se hizo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida como Twitter.

Julián marcó el primer gol del Mundial

El encuentro por la primera jornada del grupo A del certamen orbital lo inauguró con gol el colombiano, pero nacionalizado mexicano, Julián Quiñones. Fue el primer tanto de la Copa del Mundo.



Este mismo jueves, completarán la primera fecha Corea del Sur y República Checa. “A continuación, la atención se trasladará a Guadalajara, donde estarán representadas Asia y Europa, ya que la República de Corea se enfrentará a una República Checa que aún se encuentra eufórica tras su éxito en la repesca de la UEFA”, dice la FIFA.