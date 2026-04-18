[Video] Real Sociedad aprovechó un penalti y se fue arriba al descanso en la final de Copa del Rey

La Real Sociedad volvió a golpear en la final de la Copa del Rey justo antes del descanso, al marcar el 2-1 en el tiempo añadido del primer tiempo frente al Atlético de Madrid.

Cuando el cronómetro marcaba el 45+1, el conjunto donostiarra encontró una nueva oportunidad desde el punto penal, en una acción que terminó siendo determinante para irse en ventaja al entretiempo.

La infracción fue cometida por el portero Juan Musso, quien llegó tarde a la jugada dentro del área y terminó derribando al atacante rival, acción que fue sancionada sin dudar por el árbitro.

Además de señalar el penalti, el juez del compromiso mostró tarjeta amarilla al guardameta del Atlético, quien ya había quedado en el foco tras el primer gol del partido.

Así fue el segundo gol de Real Sociedad ante Atlético de Madrid

El encargado de ejecutar fue Mikel Oyarzabal, uno de los referentes del equipo, quien asumió la responsabilidad con seguridad desde los once metros.

El zurdo eligió rematar al palo derecho del portero, con un disparo bajo y bien colocado que dejó sin reacción a Musso, sellando así el segundo tanto para su equipo.

Con esta anotación, la Real Sociedad se fue al descanso con ventaja de 2-1, en el marco de un partido intenso y cambiante que mantiene abierta la definición del título en La Cartuja.