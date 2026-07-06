VIDEO - Remate de Nuno Mendes y el palo salvó a España contra Portugal

La selección de Portugal arremetió en contra del arco de España en los últimos minutos del primer tiempo del partido disputado este lunes 6 de julio válido por los octavos de final de la Copa del Mundo.

En el minuto 40, el lateral Nuno Mendes estuvo muy cerca de abrir el marcador, después de recibir la pelota sobre el sector derecho luego de un tiro de esquina.

Mendes se dio media vuelta y se encaminó hacia el arco español para sacar un fuerte remate de media distancia que se estrelló en el palo horizontal del pórtico que defendió el guardameta Unai Simón.

Así fue el remate de Nuno Mendes

Primer tiempo de ida y vuelta

Desde el pitazo inicial, el ritmo del partido disputado en el Estadio de Dallas fue intenso y de ida y vuelta.

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A pesar de que España tuvo mayor posesión del balón, la selección de Portugal también generó opciones de gol con juego directo.

Cristiano Ronaldo, Nuno Mendes y Bruno Fernandes fueron determinantes en los portugueses para acercarse al pórtico de Unai Simón.