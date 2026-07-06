Este lunes 6 de julio, se juega uno de los encuentros más emocionantes de los octavos de final de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Lea también EN VIVO Portugal vs España | Octavos de final Copa del Mundo 2026

Una final adelantada

En una final adelantada, la selección de España se ve las caras con su similar de Portugal. El equipo luso, es de resaltar, hizo parte del grupo K y compartió con la Selección Colombia Luis Díaz y compañía.



“Como bien sabéis, siento un cariño muy especial por España. Mi familia es casi española. Mirad, España siempre es candidata a ganar cualquier torneo, ya sea el Mundial, la Eurocopa o cualquier otra competición. Al final, quien consiga sacar partido de los pequeños detalles del partido será el ganador. Y espero que ese equipo sea Portugal. Esa es mi sensación, y creo que ganaremos”, dijo Cristiano Ronaldo en la previa.

Lea también VIDEO: Diogo Costa salva a Cristiano Ronaldo con monumental doble atajada

Cristiano Ronaldo casi marca

El choque empezó más que entretenido. Opciones de gol y transiciones rápidas iban y venían. Al minuto 36, el mismo Cristiano Ronaldo por poco le marca un verdadero golazo a España.



Tras un centro, João Félix cabeceó y el portero Unai Simón atajó de gran manera, pero dejó rebote. Al mismo corrió Cristiano Ronaldo y tiró una chilena algo extraña. Parecía que la bola se iba al fondo de la red, pero el mismo guardameta se repuso y volvió a salvar a España.

Primer tiempo empatado

Al final, aunque se presentaron varias oportunidades de gol en ambos equipos, el primer tiempo del duelo por octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA de Estados Unidos, Canadá y México acabó empatado.



“Quien gane este partido se enfrentará a Estados Unidos o Bélgica en los cuartos de final el 10 de julio en Los Ángeles”, indica la FIFA. Europeos y americanos se enfrentarán a las 7:00 p. m., hora colombiana. La recta final de la máxima fiesta del deporte rey cada vez se acerca más.





