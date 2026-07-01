[Video] México aprovechó la localía, dejó a Ecuador en el camino y celebra el paso a octavos

México hizo respetar su casa y se clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. La selección anfitriona derrotó 2-0 a Ecuador este martes 30 de junio en el estadio Ciudad de México y confirmó su presencia entre las 16 mejores del torneo.

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Aunque en la previa se esperaba una de las series más equilibradas de los dieciseisavos de final, el equipo mexicano fue ampliamente superior y controló el compromiso desde los primeros minutos, generando las opciones más claras sobre el arco ecuatoriano.

Resumen de México vs Ecuador

La insistencia tuvo premio a los 22 minutos. Luego de varias aproximaciones, Julián Quiñones recibió el balón en el área y sacó un potente remate que dejó sin opciones al portero para abrir el marcador y desatar la celebración de la afición local.

México mantuvo el dominio y no tardó en ampliar la diferencia. Al minuto 31, Raúl Jiménez aprovechó otro ataque bien elaborado y definió con un fuerte disparo para establecer el 2-0 con el que prácticamente sentenció la eliminatoria antes del descanso.

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Con la ventaja en el marcador, los dirigidos por el conjunto mexicano administraron el partido con tranquilidad. Ecuador intentó reaccionar, pero el desespero comenzó a apoderarse del equipo sudamericano, que nunca encontró la forma de inquietar con verdadero peligro.

El encuentro terminó de complicarse para Ecuador en los minutos finales. Piero Hincapié fue expulsado después de agredir verbalmente al mexicano Santiago Giménez. El árbitro fue llamado por el VAR para revisar la acción y, tras observar las imágenes en el monitor, mostró la tarjeta roja al defensor.

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Con el pitazo final, México confirmó su clasificación a los octavos de final, aprovechando la localía y mostrando una actuación convincente en una instancia en la que no dejó espacio para las sorpresas.

Rival de México en octavos de final del Mundial 2026

Ahora, el combinado mexicano espera por su próximo rival, que saldrá del duelo entre Inglaterra y RD Congo, partido programado para este miércoles 1 de julio en Atlanta. El ganador de esa llave buscará impedir que los anfitriones sigan avanzando en su camino hacia el título mundial.