Confirmado el tercer cruce de octavos de final de la Copa del Mundo 2026

La Copa del Mundo 2026 ya comenzó a definir los cruces de octavos de final y este martes quedó confirmado el tercer enfrentamiento de la siguiente ronda. Francia y Paraguay buscarán un lugar entre las ocho mejores selecciones del certamen.

Lea también Mundial 2026: horarios y cómo VER EN VIVO los partidos de este miércoles 1 de julio

El conjunto francés selló su clasificación luego de imponerse con autoridad por 3-0 sobre Suecia en los dieciseisavos de final, en un compromiso disputado en Estados Unidos. Los dirigidos por Didier Deschamps hicieron valer su favoritismo y resolvieron la serie con una actuación sólida de principio a fin.

Kylian Mbappé fue la gran figura del encuentro. El delantero del Real Madrid marcó un doblete y, además, había celebrado un gol en el primer tiempo que terminó siendo invalidado por fuera de lugar tras la revisión del VAR. Bradley Barcola completó la goleada con una gran definición después de una acción colectiva.

Por su parte, Paraguay protagonizó una de las grandes sorpresas del Mundial al eliminar a Alemania en una dramática definición por penaltis. Tras el empate 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, la Albirroja se impuso 4-3 desde los doce pasos.

El arquero Orlando Gil fue el gran héroe paraguayo al detener dos cobros en la tanda, mientras que José Canale convirtió el penal definitivo para darle la clasificación al equipo dirigido por Gustavo Alfaro, que dejó en el camino a uno de los candidatos al título.

Francia llega a esta instancia con números que respaldan su candidatura. Además de superar con claridad la fase de grupos, confirmó su poder ofensivo en la primera ronda de eliminación directa y mantiene a Mbappé como uno de los máximos referentes del torneo.

Paraguay, en cambio, ha construido su camino desde el orden táctico y la resistencia. Luego de avanzar como uno de los mejores terceros de la fase de grupos, encontró su mejor versión frente a Alemania y ahora buscará seguir haciendo historia en la competición.

¿Cuándo se juega Francia vs Paraguay?

El duelo entre franceses y paraguayos se disputará el próximo sábado, en Los Ángeles (Estados Unidos), a partir de las 4:00 p. m. (hora de Colombia). El ganador avanzará a los cuartos de final y quedará a solo tres partidos de conquistar el título mundial.

Con este enfrentamiento, ya son tres las llaves confirmadas para los octavos de final del Mundial 2026, una ronda que promete mantener la intensidad y las emociones que han marcado el inicio de la fase de eliminación directa.