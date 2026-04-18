[Video] Reviva acá los penales de la final de Copa del Rey entre Atlético y Real Sociedad

La final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad se definió desde el punto penal tras el empate 2-2, en una tanda cargada de tensión y errores que terminó coronando al conjunto donostiarra.

El primer cobro fue para el Atlético, pero Alexander Sørloth no pudo convertir, ya que su disparo fue detenido por el arquero rival, lo que marcó el inicio complicado para el equipo rojiblanco.

Acto seguido, la Real Sociedad tomó ventaja con el tanto de Carlos Soler, quien ejecutó con precisión para poner el 1-0 en la serie.

La presión pasó al Atlético, y nuevamente falló, esta vez con Julián Álvarez, que no logró convertir su lanzamiento, dejando a su equipo en desventaja.

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Sin embargo, la Real también tuvo su momento de error, cuando Orri Óskarsson vio cómo su cobro fue atajado por Juan Musso, manteniendo con vida al Atlético.

La serie continuó con los goles de Nicolás González para el Atlético y Luka Sučić para la Real, seguidos por las conversiones de Thiago Almada y Aihen Muñoz, manteniendo la ventaja del equipo vasco.

Finalmente, tras el gol de Álex Baena para el Atlético, fue Pablo Marín quien selló la victoria al convertir el penal definitivo, dándole el título a la Real Sociedad en una tanda que definió una final llena de emociones.

Video: penaltis de Atlético de Madrid vs Real Sociedad