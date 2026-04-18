[Video - resumen] Real Sociedad superó a Atlético de Madrid en penaltis y es campeón de la Copa del Rey

La Real Sociedad se consagró campeona de la Copa del Rey tras imponerse en la tanda de penaltis al Atlético de Madrid, luego de un intenso empate 2-2 en el tiempo reglamentario que se mantuvo sin goles durante la prórroga.

Resumen de la final de Copa del Rey - Atlético de Madrid vs Real Sociedad

El partido tuvo un inicio frenético, con ventaja tempranera de la Real Sociedad a los 15 segundos y reacción del Atlético, que logró empatar antes de que el conjunto donostiarra volviera a adelantarse antes del descanso desde el punto penal.

En la segunda parte, el equipo dirigido por Diego Simeone buscó insistentemente el empate, el cual llegó en los minutos finales gracias a una gran acción individual de Julián Álvarez, quien puso el 2-2 al minuto 83 con una definición de alta calidad.

Con la igualdad en el marcador, el compromiso se extendió a los tiempos extra, donde ambos equipos tuvieron aproximaciones, pero no lograron romper la paridad, llevando la definición a los lanzamientos desde el punto penal.

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La tanda inició con el cobro de Alexander Sørloth para el Atlético, pero su disparo fue atajado, lo que permitió a la Real Sociedad tomar ventaja con la anotación de Carlos Soler.

El Atlético no logró reaccionar de inmediato, pues Julián Álvarez falló su cobro, mientras que Orri Óskarsson también desperdició su oportunidad al ver su remate detenido por el arquero Juan Musso.

Posteriormente, el conjunto madrileño descontó con el gol de Nicolás González, pero la Real mantuvo la ventaja con la anotación de Luka Sučić.

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La serie continuó con los goles de Thiago Almada y Aihen Muñoz, seguidos por el acierto de Álex Baena para el Atlético, lo que dejó todo en manos del último cobro.

Finalmente, Pablo Marín convirtió el penal definitivo que le dio el título a la Real Sociedad, que alcanza así su cuarta Copa del Rey, coronando una final vibrante en La Cartuja.