VIDEO - Ricardo 'Caballo' Márquez marcó su primer gol en el fútbol de Costa Rica

El delantero colombiano Ricardo 'Caballo' Márquez acabó con su sequía goleadora al anotar el domingo 26 de abril su primera anotación en la temporada 2026 en el fútbol de Costa Rica.

Márquez celebró en el triunfo 5-0 del Club Sport Cartaginés sobre Guadalupe en la fecha 18 de la primera división de Costa Rica.

Así fue el gol de Ricardo 'Caballo' Márquez

Ricardo Márquez anotó en el minuto 58 el 4-0 en favor del Club Sport Cartaginés, después de recibir dentro del área un pase de un compañero

Márquez quedó solo frente a la portería sin presión de un zaguero o el portero rival, por lo que tuvo la tranquilidad necesaria para definir con un remate de zurda.

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Así le ha ido a Ricardo 'Caballo' Márquez en Costa Rica

En la temporada 2026, Ricardo 'Caballo' Márquez ha disputado 14 partidos con el Club Sport Caraginés y hasta el momento solo había registrado una asistencia.

Con la victoria, el equipo del colombiano terminó en la temporada regular en la cuarta posición con 32 puntos, luego de 10 victorias, dos empates y seis derrotas.