Este martes 28 de abril, en el estadio Parque de los Príncipes, ubicado en territorio galo, Paris Saint-Germain de Francia se enfrentará con Bayern Múnich de Alemania en un compromiso que promete emociones y goles de inicio a fin.



El partido, como bien se sabe, corresponde a la ida de las semifinales de la Uefa Champions League (UCL), el torneo de clubes internacional más importante y competitivo del planeta.

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PSG quiere defender el trofeo

PSG, que es dirigido por el español Luis Enrique, es el vigente campeón de la Liga de Campeones de Europa, pero eso poco le importa al Bayern Múnich y sobre ello, precisamente, mandó un tajante mensaje el director técnico del club, el belga Vincent Kompany.



“Todo lo que pasó la temporada pasada y todo lo que hemos logrado hasta ahora lo hemos conseguido porque hemos rendido. Siempre hay que mirar de dónde se puede aprender. Nuestro equipo ya ha ganado este año en el Bernabéu, ha ganado en París. París sigue siendo, por supuesto, el campeón de la Champions League, pero si hay un equipo que puede asumir este desafío, somos nosotros. Sabemos lo fuerte que es París, pero queremos este partido”, manifestó, sin rodeos.

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¿Bayern dará el golpe?

El trabajo del Bayern Múnich para eliminar de las semifinales de la Champions League al PSG no será una tarea fácil y eso no es un secreto para nadie, pero eso sí, la labor no será imposible, pues los bávaros tienen un plantel bastante competitivo.



Kompany continuó hablando sobre ambos clubes. “Ambos equipos tienen una creatividad increíble, también en lo que respecta al juego posicional y al hallazgo de soluciones. Se trata de detalles, intensidad y energía. Ahora ya nos enfrentamos por cuarta vez. Tenemos experiencia contra ellos, pero eso también aplica al rival”, dijo.

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Los lesionados

El exjugador del Manchester City de la Premier League de Inglaterra, además, hizo referencia a las lesiones de algunos jugadores del plantel profesional. Por fortuna para los hinchas, los lesionados no son muchos.



“Queremos, por supuesto, siempre tener a disposición el plantel completo. Con Rapha Guerreiro no es tan grave; Tom Bischof y Lennart Karl regresarán pronto. Sven Ulreich ya está de vuelta. Todavía tenemos el plantel que necesitamos para atacar en este partido. ¡Eso es lo más importante!”, sentenció, entre otras cosas más.