[Video] El Caballo Márquez, frustrado, salió llorando de la cancha en el fútbol de Costa Rica

La imagen de Ricardo ‘Caballo’ Márquez recorrió el fútbol centroamericano el pasado 21 de abril, en medio de una escena poco habitual que evidenció su momento deportivo. El delantero colombiano no pudo contener la frustración durante la victoria 2-1 de Cartaginés sobre San Carlos, en un episodio que dejó ver su mal andar individual.

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Estadísticas de Caballo Márquez en Costa Rica

El atacante samario, que llegó al conjunto costarricense a inicios de 2026, no ha logrado consolidarse como referente ofensivo. Sus cifras son discretas: apenas un gol en 18 partidos, un registro que contrasta con las expectativas que generó su fichaje.

Durante el compromiso, Márquez protagonizó dos acciones claras de gol que pudieron cambiar su historia reciente. En ambas, el delantero definió de buena manera, pero se encontró con intervenciones defensivas que evitaron la anotación enviando el balón al tiro de esquina.

Fue tras esas jugadas cuando el futbolista no logró ocultar su impotencia. En pleno terreno de juego, rompió en llanto y pidió el cambio, una reacción que refleja la presión acumulada por la falta de efectividad frente al arco rival.

Video de Caballo Márquez llorando en el fútbol de Costa Rica

El episodio se dio en un partido que, paradójicamente, terminó con resultado positivo para Cartaginés. El equipo se impuso 2-1 y se mantiene en la pelea por los primeros lugares del campeonato costarricense.

Actualmente, el conjunto blanquiazul ocupa la tercera posición con 29 puntos tras 17 fechas, ubicándose a seis unidades del líder Herediano y a solo una de Liberia, lo que lo mantiene en zona competitiva de cara a la recta final.

Sin embargo, la situación individual de Márquez contrasta con el buen momento colectivo. El colombiano no ha logrado ser determinante en ataque, lo que ha generado cuestionamientos sobre su rendimiento y continuidad en el once titular.

Cabe recordar que el delantero de 28 años tuvo su mejor versión en Unión Magdalena, club en el que destacó por su capacidad goleadora. Posteriormente pasó por Millonarios, donde no logró afianzarse, y por Atlético Bucaramanga, equipo con el que fue campeón, aunque con un rol secundario.

Ahora, en el fútbol de Costa Rica, Márquez atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera. Su reacción en cancha refleja la urgencia de reencontrarse con el gol y recuperar la confianza que alguna vez lo llevó a ser protagonista.