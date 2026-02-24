[VIDEO] Roger Martínez sigue sumando goles para ir al Mundial

En la Primera División de Arabia Saudita se disputa la fecha 10, en donde dos de los principales protagonistas fueron Al Taawon y Al Hilal, dos escuadras que se encuentran en la parte alta de la tabla de posiciones y que se repartieron los puntos en un emocionante partido que terminó 1-1.

Uno de los jugadores que se robó el show entre este duelo de dos de las escuadras más importantes de la competencia fue el delantero de la Selección Colombia, Roger Martínez, quien se encargó de rescatar el empate de su equipo tras anotar desde el punto penal.

Lea también Muriel reveló que estuvo muy cerca de llegar a un gigante de Europa

Roger Martínez marca el gol del empate para Al Taawon

El partido comenzó con ritmo y ambición por parte de los dos conjuntos, aunque con un Hilal dominador en gran parte de la posesión. El dominio territorial de los visitantes se tradujo en iniciativas constantes, pero fue Al Hilal quien abrió el marcador en el minuto 41 desde el punto penal. El mediocampista Rúben Neves asumió la responsabilidad y envió el balón al fondo de la red, adelantando al conjunto dirigido por Simone Inzaghi.

Sin embargo el partido no se quedaría así y la respuesta de Al Taawoun llegó justo antes de irse a los camerinos. En el tiempo añadido de la primera parte, Roger Martínez empató también de penal en el 45’+4’, dando justicia al esfuerzo local y sorprendiendo a Hilal justo cuando parecía que se iban al descanso con ventaja mínima.

La segunda mitad se caracterizó por un control más firme de Al Hilal, que trató de imponer su nivel de juego con mayor posesión y más intentos ofensivos. Aun así, pese a su superioridad en el marcador estadístico, incluyendo más tiros y circulación de balón, los “Azules” no lograron encontrar un segundo gol que les diera los tres puntos.

Con este empate, Al Hilal perdió la oportunidad de ascender a la punta del campeonato y se quedó en la tercera posición, detrás de Al Ahli, mientras que Al Taawoun se mantiene firme en la parte media de la tabla con la moral reforzada.

En otras noticias: Falcao revive la polémica en la Selección Colombia

Próximo partido de Roger Martínez

El siguiente duelo de Roger Martínez con la camiseta de Al Taawon será en el marco de la fecha 11 del torneo local cuando se mida a Al-Qadisiya en el Prince Saud bin Jalawi Stadium. Este duelo se llevará a cabo el sábado 28 de febrero y será fundamental para que el equipo del colombiano acorte distancia sobre los líderes.