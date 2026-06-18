[Video] Rubén Vargas marcó el segundo en Suiza vs Bosnia

El partido entre Suiza y Bosnia-Herzegovina comenzó a definirse en los minutos finales, cuando Rubén Vargas apareció para ampliar la ventaja del conjunto helvético en la Copa del Mundo 2026.

Luego de varios intentos y tras haber encontrado el primer gol por intermedio de Johan Manzambi, los suizos aprovecharon los espacios que dejó el rival para buscar la sentencia.

La anotación llegó al minuto 84, después de una jugada colectiva en territorio bosnio que terminó dentro del área rival.

Vargas recibió el balón en una posición favorable y sacó un remate rastrero con gran precisión, enviando la pelota a la base del segundo palo y dejando sin opciones al arquero Nikola Vasilj.

Video del gol de Rubén Vargas en Suiza vs Bosnia

El tanto significó el 2-0 parcial para una Suiza que ya dominaba las acciones y que además contaba con superioridad numérica tras la expulsión de Tarik Muharemovic.

La conquista del atacante, que había ingresado desde el banco de suplentes, terminó siendo clave para darle tranquilidad a los dirigidos por Murat Yakin.

Posteriormente llegaron otros dos goles helvéticos y uno de Bosnia, por lo que el compromiso concluyó con una contundente victoria 4-1 para Suiza, que quedó cerca de asegurar su clasificación a los dieciseisavos de final.