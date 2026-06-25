FIFA se humanizó y tomó inesperada decisión para un partido clave del Mundial

La FIFA tomó una decisión que ha generado debate en la previa del partido entre Egipto e Irán, correspondiente a la tercera fecha del grupo G de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El organismo confirmó que permitirá el ingreso y la exhibición de banderas arcoíris dentro del estadio donde se disputará el compromiso.

El encuentro se jugará este viernes 26 de junio en el Lumen Field de Seattle y tiene una enorme importancia para ambos seleccionados. Egipto lidera el grupo con cuatro puntos y ya aparece muy cerca de asegurar su presencia en los dieciseisavos de final, mientras que Irán, segundo con dos unidades, se juega gran parte de sus opciones de clasificación.

La polémica surgió luego de que el comité organizador local incluyera el compromiso dentro de las actividades programadas para el denominado "Fin de Semana del Orgullo" en Seattle, una decisión que provocó el rechazo de las federaciones de Egipto e Irán.

Egipto se opone a la comunidad LGBTI

Desde la federación egipcia manifestaron su desacuerdo y rechazaron "categóricamente cualquier actividad que promueva a la comunidad LGBTI durante el partido", argumentando que este tipo de iniciativas podrían generar sensibilidades culturales y religiosas entre los aficionados.

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Por su parte, dirigentes de la federación iraní cuestionaron la medida y calificaron la denominación de "Partido del Orgullo" como una decisión irracional que favorece a un grupo específico de personas.

Sin embargo, la FIFA dejó clara su postura y anunció que no impedirá la presencia de banderas arcoíris en las tribunas. El organismo recordó que la Copa del Mundo es un evento abierto e inclusivo para personas de diferentes orígenes, orientaciones sexuales e identidades de género.

Además, explicó que las manifestaciones generales relacionadas con los derechos humanos están permitidas dentro de los estadios siempre que respeten el Código de Conducta establecido para el torneo. Por ello, los aficionados podrán portar este tipo de símbolos durante el desarrollo del encuentro.

Eso sí, la FIFA aclaró que el partido entre Egipto e Irán no forma parte oficialmente de ninguna celebración vinculada al Orgullo. Según indicó la entidad, las actividades programadas en Seattle son organizadas por terceros y se desarrollarán fuera del estadio.

De esta manera, mientras Egipto e Irán se preparan para disputar uno de los encuentros más importantes de la fase de grupos, la atención también se ha trasladado a una decisión institucional que ha despertado reacciones tanto dentro como fuera del mundo del fútbol.