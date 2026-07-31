[Video] Santa Fe afianza su clasificación con golazo de Nahuel Bustos ante Caracas

Se acerca el final de los playoff de la Copa Sudamericana y junto con ello finalmente ese conocerá el nombre de los 16 equipos que estarán presentes en los octavos de final, en donde justamente entra de manera parcial el de Independiente Santa Fe.

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El cuadro 'cardenal' dio un paso importante en su objetivo de avanzar a los octavos de final de la Copa Sudamericana gracias al gol de Nahuel Bustos, quien se encargó de abrir el marcador al minuto 56 del partido de vuelta de los playoffs frente a Caracas.

VIDEO: Contraataque y golazo de Bustos para Santa Fe

Luego de un primer tiempo en el que ambos equipos mantuvieron la intensidad y buscaron imponer sus condiciones, Santa Fe encontró la recompensa al comienzo de la segunda parte.

El conjunto bogotano salió con una propuesta más ofensiva y logró traducir su dominio en el marcador con una acción colectiva que terminó siendo determinante para el desarrollo del compromiso gracias a Nahuel Bustos y Obrian.

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La jugada del gol nació por el costado derecho, donde Jáder Obrian volvió a demostrar su importancia en el ataque santafereño. El extremo ganó espacio e hizo una pared con bustos que desestabilizó la defensa venezolana para dejar al delantero argentino solo frente al portero para que rematara y convirtiera el gol.

Con esta anotación Santa Fe se pone arriba en el marcador global con un contundente 3-0 que parece casi irreversible y se alista para lo que serán los octavos de final.

¿Contra quién jugará Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana?

Si confirma su clasificación eliminando a Caracas, Independiente Santa Fe enfrentará a River Plate en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El equipo argentino ya esperaba al ganador de la serie entre los cardenales y el conjunto venezolano, de acuerdo con el cuadro definido por la CONMEBOL para la fase eliminatoria.