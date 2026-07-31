Santa Fe vs Unión Magdalena en Copa BetPlay ya tiene fecha: Dimayor confirmó programación

La Copa BetPlay 2026 definió a los primeros clasificados para los octavos de final hace algunos meses con la Fase 1A en la que participaron los clubes eliminados de los cuadrangulares semifinales del Torneo y la Liga BetPlay en el primer semestre del año.

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Ocho clubes esperaban rivales que salieron de la Fase 1B entre equipos clasificados a los cuadrangulares. El sorteo dejó emparejado a Santa Fe contra Unión Magdalena en una serie que arranca en Bogotá y que se cierra en Santa Marta.

La cosa es que por la programación de los partidos de Play-Offs de los octavos de final de Copa Sudamericana entre Santa Fe y Caracas, la Dimayor tuvo que aplazar hasta nueva orden el choque contra Unión Magdalena, tanto de ida como el de vuelta. Afortunadamente, el ente que rige el Fútbol Profesional Colombiano encontró un espacio para programar el primero de los dos juegos.

LA DIMAYOR CONFIRMÓ LA PROGRAMACIÓN DEL SANTA FE VS UNIÓN MAGDALENA

Desde hace alrededor de un mes, la Dimayor tenía listo el calendario oficial ya armado a la espera de que no hubiera aplazamientos. Sin embargo, en la primera fecha Nacional vs Boyacá Chicó fue aplazado, junto con otros compromisos. Santa Fe jugaba contra el Pereira en la semana del lunes 3 al jueves 6 de agosto por la tercera jornada.

Por medio de un comunicado, la Dimayor informó que el Pereira vs Santa Fe tenía que ser aplazado por “las demoras presentadas en la culminación de las obras de adecuación del Estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira”. Bajo ese panorama, ese encuentro quedó definido para el martes 29 de septiembre.

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Esto permitió que se abriera un espacio para que Santa Fe vs Unión Magdalena se pueda jugar durante esa semana en la que los cardenales debían enfrentar al Deportivo Pereira a principios del mes de agosto. En ese orden de ideas, la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano confirmó la programación de la ida de la Copa BetPlay.

Así las cosas, el miércoles 5 de agosto se jugará el partido de ida entre Santa Fe vs Unión Magdalena a partir de las 7 de la noche en horario de Colombia. El duelo será en Bogotá en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

¿CUÁNDO SERÁ EL PARTIDO DE VUELTA ENTRE UNIÓN MAGDALENA VS SANTA FE?

Para encontrar un espacio para programar el partido de vuelta de la Copa BetPlay sería mucho más complicado. Santa Fe jugaría contra River Plate en la semana del 12 de agosto en Bogotá y en la semana del 19 en Argentina. Es decir, habría que ver si para finales del mes hay cómo acomodar ese encuentro.

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Ahí es donde empieza otro problema con los tiempos que hay. Santa Fe tiene agendado el duelo contra Jaguares de Córdoba por la séptima fecha el martes 25 de agosto. En ese orden de ideas, no se podría poner el juego de Copa para esa semana.

En la primera semana de septiembre también hay partidos programados para Independiente Santa Fe ante Millonarios en una fecha adelantada y contra Fortaleza por la novena jornada de la Liga BetPlay. Dimayor tendrá que trabajar para dar con la fecha exacta para el partido de vuelta, teniendo en cuenta que es la última serie que hace falta por definirse.