[VIDEO] James enloquece a Bogotá: así fue su entrada al campo de juego vs Costa Rica

Este lunes 1 de junio, a 16 días del debut de la Selección Colombia en el Mundial enfrentando a Uzbekistán, el combinado nacional dirigido por Néstor Lorenzo afrontó el primer partido de preparación y que sirve como despedida para el viaje a Estados Unidos y a México, país en donde concentrará y asumirá los primeros dos juegos.

Aunque todas las miradas de los espectadores estaban puestas en la presencia de James David Rodríguez Rubio que apuntaba para ser titular en la despedida de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo la mandó cambiada, tal vez para resguardar al volante del Minnesota United que no arrancó desde el primer minuto.

En ese sentido, Jorge Carrascal empezó el encuentro. Seguramente todo estaba planificado por las molestias con las que habría llegado James Rodríguez. La idea era no darle todo el partido al cucuteño y así fue. En el segundo tiempo, el ex Real Madrid entró al terreno de juego.

JAMES RODRÍGUEZ CONTAGIÓ AL ESTADIO EL CAMPÍN

La decisión de Néstor Lorenzo con James David Rodríguez Rubio fue nada más ni nada menos que dejarlo afuera de la alineación titular contra Costa Rica con una nómina con varias sorpresas. Jorge Carrascal apareció en su lugar para liderar el mediocampo.

Sin embargo, en el segundo tiempo James Rodríguez entró al campo de juego y el Estadio El Campín explotó de alegría con su ingreso, El volante contagió a todo el escenario y aparecieron carteles de apoyo para el colombiano con un “Te amo, James Rodríguez” que fue captado por las cámaras.

Claramente, James Rodríguez fue el que más aplausos y el que generó locura con su ingreso al campo de juego. No obstante, el volante no ingresó solo. Poco a poco se viene componiendo la nómina titular en este segundo tiempo. Algunas de las novedades del primer tiempo salieron y entraron Jhon Arias, Jhon Janer Lucumí y Luis Javier Suárez.

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James entró por Jorge Carrascal quien tomó el liderato en ese mediocampo y de la creación de la Selección Colombia. Jhon Arias ingresó por Carlos Andrés Gómez, Jhon Janer Lucumí sustituyó a Dávinson Sánchez, autor del primer gol y Luis Javier Suárez por Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández.

PRIMERA ACTUACIÓN DE JAMES RODRÍGUEZ EN EL PARTIDO

Con el ingresó del ‘10’ y capitán de la Selección Colombia que tomó la cintilla que tenía Luis Díaz inicialmente, James contagió también con su talento después de una recuperación y una salida rápida entre el ex Real Madrid y Luis Javier Suárez. Jhon Arias estaba perfilado para definir, pero Suárez remató y se fue desviado.

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Luego, el jugador del Minnesota United tuvo la oportunidad de marcar un golazo en un tiro libre. Frontal al arco de Costa Rica, James ejecutó, pero su intención se perdió por encima del larguero. Un acercamiento interesante que demostró la calidad del ‘10’.

Posteriormente, tuvo un centro desde la derecha y Luis Javier Suárez no pudo cabecear al fondo. James Rodríguez estuvo inicialmente en el centro del campo, pero poco a poco se fue moviendo a la derecha en donde tuvo mucha actuación con envíos al área.