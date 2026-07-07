[Video] Egipto 'madrugó' a Argentina y con un cabezazo abrió el marcador

Egipto sorprendió a Argentina en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 y se adelantó muy temprano en el marcador gracias a un gol de Yasser Ibrahim, que puso a soñar a los africanos con un histórico paso a los cuartos de final.

La anotación llegó tras un centro desde el costado derecho en una jugada en movimiento. Ibrahim atacó el balón dentro del área, le ganó la posición a Lisandro Martínez y conectó un potente cabezazo, prácticamente con el rostro, que dejó sin opciones al arquero Emiliano 'Dibu' Martínez.

El defensor egipcio aprovechó la desconcentración de la zaga argentina para enviar el balón al fondo de la red y silenciar por algunos instantes a los aficionados presentes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Video del gol de Egipto contra Argentina

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Argentina tuvo una oportunidad inmejorable para igualar el compromiso pocos minutos después, cuando el árbitro sancionó un penalti a su favor tras una infracción dentro del área sobre uno de sus atacantes.

Sin embargo, Lionel Messi no logró convertir desde los once metros. El capitán argentino desperdició la ejecución y mantuvo la ventaja de Egipto, que continúa defendiendo con intensidad la diferencia obtenida en el inicio del encuentro.

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Con este resultado parcial, la selección egipcia está clasificándose a los cuartos de final del Mundial 2026, en lo que sería uno de los grandes golpes del torneo por la eliminación de una de las máximas favoritas al título.

El ganador de esta llave se enfrentará en los cuartos de final al vencedor del compromiso entre Colombia y Suiza, que se disputará este martes en Vancouver, en busca de un lugar entre las cuatro mejores selecciones del campeonato.