VIDEO - Simeone Vs Vinícius Júnior: fuerte cruce en la Supercopa de España

Real Madrid derrotó este jueves 8 de enero a Atlético de Madrid con marcador de 2-1 en la segunda semifinal de la Supercopa de España.

El equipo merengue se impuso gracias a las anotaciones de Federico Valverde y Rodrygo, mientras que el descuento del conjunto 'colchonero' fue obra de Alexander Sorloth.

Ahora, Real Madrid se enfrentará en la final de la Supercopa de España al FC Barcelona el domingo 11 de enero.

Fuerte cruce entre Diego Simeone y Vinícius Júnior

Como ha sido costumbre los derbis entre Real Madrid y Atlético Madrid se viven con gran tensión. Esta oportunidad no fue la excepción, ya que Diego Simeone, entrenador del conjunto 'colchonero' y el delantero brasileño Vinícius Júnior protagonizaron un fuerte cruce de palabras.

En la recta final del compromiso, cuando Vinícius fue sustituido, Simeone quiso calendario el ambiente con una dura declaración.

"Florentino te va a echar, acuérdate. Te va a echar, acuérdate lo que te digo", dijo en reiteradas ocasiones el entrenador.

El futbolista brasileño no se quedó callado y respondió hasta el punto de querer encarar al estratega de Atlético de Madrid.

Vini respondió en redes sociales

Después del partido, Vinícius no se guardó nada y en las redes sociales le respondió a Simeone con un contundente mensaje.

"Has perdido otra eliminatoria", escribió 'Vini'.







