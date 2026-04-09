Millonarios, sentenciado por la estadística: el registro que lo complica en copas internacionales

Llegó la hora definitiva para las aspiraciones de Millonarios en la Copa Sudamericana. El cuadro colombiano logró llegar a este torneo por la tabla de reclasificación. En la fase previa tuvieron que enfrentar en el Estadio Atanasio Girardot a Atlético Nacional y superaron al equipo verdolaga con un 1-3.

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El sorteo de la Copa Sudamericana dejó a Millonarios emparejado con O’Higgins, que bajó de la Copa Libertadores tras perder la tercera fase contra el Deportes Tolima, Boston River de Uruguay y Sao Paulo. Una zona difícil en la que solo el primero podrá celebrar la clasificación a los octavos de final.

O’Higgins fue más en el Estadio Teniente de Rancagua superando a Millonarios con un contundente 2-0 por los goles de Arnaldo Castillo y de Francisco González. Los albiazules apenas se acercaron en tres oportunidades a la puerta de Omar Carabalí que atajó las pocas opciones que tuvieron los bogotanos.

Ante esta dura derrota con la que empieza la historia de la Copa Sudamericana para Millonarios, el cuadro albiazul deberá evitar en la segunda fecha que la estadística empareje la cantidad de victorias con la cantidad de derrotas en torneos internacionales.

EL DATO QUE DEJA MAL PARADO A MILLONARIOS EN LA COPA SUDAMERICANA

Millonarios no estuvo a la altura en el partido ante O’Higgins en condición de visitante. Este resultado lo deja en una posición incómoda, dado que Boston River perdió solo por la mínima diferencia con Sao Paulo y terminó dejando a los colombianos en el fondo de la tabla.

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De acuerdo con la información de Álvaro Hincapié Datos, Millonarios está a una derrota de emular la misma cantidad de victorias en torneos internacionales. A lo largo de la historia, el cuadro bogotano ha participado en 189 partidos.

Por ahora, Millonarios ha ganado 70 encuentros, cosecha 50 empates y con la caída ante O’Higgins suma 69 derrotas desde que juega los torneos más importantes a nivel de clubes en Sudamérica. Álvaro Hincapié Datos dejó claro que, “está al límite de más derrotas que partidos ganados en el historial del club azul en torneos oficiales Conmebol”.

EL PARTIDO PARA QUE MILLONARIOS SIGA COSECHANDO VICTORIAS Y DEMORE LA CAÍDA NÚMERO 70 EN LA HISTORIA

Millonarios no pudo en condición de visitante, pero el siguiente encuentro que tendrá en la Copa Sudamericana será en su casa en el Estadio El Campín. Los albiazules deberán medirse con Boston River en la segunda fecha del torneo internacional.

Este encuentro ante los uruguayos que vienen de perder en condición de local contra Sao Paulo será el miércoles 15 de abril a partir de las 9 de la noche en horario de Colombia. Será vital respetar la casa para no sumar la misma cantidad de victorias que derrotas.

Sin embargo, los últimos resultados de Millonarios en las copas internacionales no prometen nada bueno para lo que resta en la Copa Sudamericana. Tienen todavía cinco juegos para poder mejorar los registros y encaminar la clasificación que ahora se complica bastante por las victorias de O’Higgins y Sao Paulo que lideran la zona.

LOS ANTECEDENTES NEGATIVOS EN COPAS INTERNACIONALES DE MILLONARIOS

En el 2025, Millonarios enfrentó a Once Caldas en la fase previa de la Copa Sudamericana en el Estadio Palogrande de la ciudad de Manizales. Los caldenses se quedaron con la victoria por la mínima diferencia y sellaron la clasificación.

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Además, en el 2024 jugaron la fase de grupos de la Copa Libertadores en una zona en la que compartieron con Flamengo, Bolívar y Palestino. Arrancaron con igualdad contra los brasileños, pero cayeron en la altura de La Paz con un 3-2 y en Chile perdieron por 3-1.

Luego en la segunda vuelta de la fase de grupos empataron con Bolívar de La Paz en Bogotá, igualaron también con Palestino en El Campín y cayeron en Brasil con un 3-0. No ganaron ningún partido y se despidieron últimos con apenas tres unidades.