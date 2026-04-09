[Video] Un desvío perjudicó al DIM y puso a ganar a Estudiantes en el Atanasio

Independiente Medellín sufrió un golpe tempranero este miércoles en el estadio Atanasio Girardot, tras el gol que le marcó Estudiantes de La Plata en el inicio del compromiso por Copa Libertadores.

Apenas corrían cuatro minutos del primer tiempo cuando se presentó la acción que terminó en la apertura del marcador para el conjunto visitante.

Todo se originó tras un rechazo desde campo del DIM que se quedó corto, permitiendo que el balón quedara en poder del equipo argentino en zona ofensiva.

Con rapidez, Estudiantes hilvanó dos toques y llevó la pelota hacia Tiago Palacios, uno de los jugadores más desequilibrantes del plantel.

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El mediocampista no dudó y, tras perfilarse, enganchó hacia el centro, dejando en el camino a un par de rivales que intentaron cerrarle el espacio.

Acto seguido, Palacios sacó un remate de media distancia que parecía controlable, pero que terminó tomando un rumbo inesperado.

En el cierre de la jugada, el balón se desvió en el defensor central José Ortiz, lo que desubicó por completo al portero Éder Chaux.

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La trayectoria alterada del balón dejó sin opciones al guardameta, decretando así el 0-1 a favor de Estudiantes en un arranque complicado para el conjunto antioqueño.

Video del gol de Estudiantes contra Medellín

¿Por qué no está tapando Ichazo sino Chaux?

Cabe recordar que Chaux fue titular en este compromiso debido a la ausencia de Salvador Ichazo por lesión, en una jornada en la que, además, se enfrentan Cusco FC y Flamengo por el otro duelo del grupo A de la Copa Libertadores.