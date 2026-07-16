[VIDEO] Tomás Ángel sacó magia con golazo de tiro libre en la pretemporada

América de Cali sigue la preparación para afrontar la Liga BetPlay 2026-II con una gira internacional. Primero pasaron por México con dos victorias por la mínima diferencia ante Santos Laguna y Pumas UNAM. Para cerrar esa experiencia en el exterior, se citan con Houston Dynamo en Texas.

Durante los primeros 45 minutos, América fue mejor, pero el Houston Dynamo había pegado inicialmente con una desconcentración de la zaga defensiva que no pudo cerrar el centro para la definición de Duncan McGuire que apareció en soledad para empujar la pelota.

Ahí fue cuando América tuvo que reaccionar con la necesidad de romper el arco del Houston Dynamo. Intentos de Jhon Murillo que no vieron puerta, hasta que llegó la magia de Tomás Ángel antes de ir al descanso. Un tiro libre magistral que mandó a guardar el delantero antioqueño.

EL GOLAZO DE TOMÁS ÁNGEL CONTRA HOUSTON DYNAMO

Justo antes de terminar los primeros 45 minutos, hubo un tiro libre para América de Cali cerca del arco del cuadro estadounidense. Al frente del balón se pararon Yeison Guzmán y Tomás Ángel. Normalmente, es Guzmán el que ejecuta estas pelotas quietas, pero dejó que fuera Ángel el que cobrara.

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Un zurdazo magnífico por parte de Tomás que tomó altura sobró al arquero Jonathan Bond, pegó en el palo e ingresó al arco para firmar un golazo que ilusiona bastante para lo que será el segundo semestre. Poco a poco, el delantero ex Atlético Nacional se ha ganado la confianza de la afición y de David González.

Seguramente, Tomás Ángel será el titular en el segundo torneo de la Liga BetPlay y empezar la pretemporada de esta manera es significativo pensando en lo que será la competencia en el balompié colombiano que iniciará para los escarlatas en la capital ante Internacional de Bogotá el domingo 26 de julio. Cinco días antes, enfrentarán a Real Cartagena por la Copa BetPlay.

AMÉRICA BUSCA SELLAR LA PRETEMPORADA CON VICTORIAS

Una pretemporada del América de Cali con victorias será esencial para llegar de buena forma a pelear los objetivos en la Copa BetPlay y en la Liga BetPlay. Los vallecaucanos se prepararon internacionalmente con retos en México y Estados Unidos en medio del Mundial 2026.

En México dejaron buenas sensaciones con victorias por la mínima diferencia y será crucial sumar de a tres en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas para completar una tremenda preparación de cara a Real Cartagena en la Copa e Internacional de Bogotá en la Liga BetPlay.