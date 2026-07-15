Cali presentó a su cuarto fichaje para el 2026-II: “Carácter, entrega y convicción”

Quedan nueve días para el comienzo de la Liga BetPlay 2026-II para el Deportivo Cali que enfrentará a Jaguares de Córdoba en condición de local. Hace seis meses, justo después del regreso de los cordobeses, perdieron por la mínima diferencia y no pueden darse lujos en el arranque liguero.

Sin duda alguna, con Rafael Dudamel desde el comienzo del semestre tendrá que armar un equipo competitivo para dar el golpe y regresar a unos cuadrangulares semifinales, algo que ha venido escaseando para los azucareros. Además, la pelea por el título será el objetivo, dado que la última ocasión en la que salieron campeones fue en el 2021-II.

En este mercado de fichajes, Cali se ha armado en las líneas defensivas y en el mediocampo. Todavía faltan algunas piezas por definir, pero este miércoles 15 de julio confirmaron la llegada de su cuarto refuerzo en la zaga central. Se trata de José David Moya.

EL CALI OFICIALIZÓ EL FICHAJE DE JOSÉ DAVID MOYA

Hace unos días, el Cali había revelado en sus redes sociales que había llegado a un principio de acuerdo con José David Moya. El defensor central que terminó su vínculo con el Deportivo Pereira en el 2025 iba a firmar su respectivo contrato con el equipo verdiblanco.

Este miércoles 15 de julio, en las redes sociales del Cali hicieron oficial la llegada de José Moya. El zaguero cuenta con experiencia en Colombia y a nivel internacional con buenos números con Independiente Santa Fe y con Deportes Tolima, clubes en los cuales logró salir campeón. De hecho, tiene la Suruga Bank como título, una liga y una Superliga como jugador cardenal y Superliga como ‘Pijao’.

José Moya también hizo parte de Huracán y de Guaraní en Argentina y Paraguay respectivamente. El Cali presentó al zaguero por medio de un video y con las siguientes palabras, “José Moya está listo para defender estos colores con carácter, entrega y convicción. ¡Vamos con todo!”.

Además, Cali también referenció que, “José Moya firmó su contrato y ya es oficialmente jugador de nuestro plantel profesional masculino. Central de potencia, carácter y solidez defensiva, que llega para fortalecer nuestra última línea. ¡Bienvenido, José!”.

LOS FICHAJES DEL DEPORTIVO CALI PARA LA LIGA BETPLAY 2026-II

José David Moya se une a otros tres jugadores que ya fueron presentados de manera oficial en el Deportivo Cali. Justamente, Rafael Dudamel busca reforzar la zaga defensiva con centrales y con laterales para arrancar a partir de ahí el nuevo semestre.

El primero en llegar fue Kalazán Suárez, lateral izquierdo que viene de Internacional de Bogotá. Otros jugadores por esa banda confirmados por el Cali fueron Edwin Velasco y Leyser Chaverra, aunque Leyser puede jugar también como defensor central si así lo considera Rafael Dudamel.

Cali está dando largas todavía para presentar a Nicolás Benedetti. El volante ya firmó un principio de acuerdo con el club azucarero después de su experiencia en Las Palmas en España en donde no tuvo mucha regularidad. Benedetti es uno de los jugadores más esperados y que ilusionan en este mercado de fichajes.

RAFAEL DUDAMEL BUSCA A EDUARD BELLO PARA EL DEPORTIVO CALI

Aparte de estos fichajes y de Nicolás Benedetti que no ha sido presentado todavía, Cali se empieza a mover con otro fichaje internacional que jugó en Atlético Nacional en el primer semestre de la Liga BetPlay. Se trata del extremo venezolano, Eduard Bello.

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Hace unas semanas apareció el rumor de la salida de Eduard Bello en Atlético Nacional. El extremo podría llegar al Deportivo Cali en condición de cedido. De acuerdo con información de Nel Sandino, Bello estaría en negociaciones para firmar con el equipo vallecaucano.

Bajo ese panorama habrá que esperar la decisión definitiva por parte de Eduard Bello y de Nacional con esta oferta por parte del Deportivo Cali para sellar la contratación del venezolano. Es un pedido especial de Rafael Dudamel, dado que ambos trabajaron juntos en la selección de Venezuela.