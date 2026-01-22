[Video] Washington Aguerre, ex DIM, recibió terrible balonazo en la cara

El portero uruguayo Washington Aguerre fue protagonista de una de las imágenes más llamativas del partido amistoso entre Peñarol y Colo Colo, disputado este miércoles 21 de enero por la Serie Río de La Plata.

El encuentro, que hizo parte de este tradicional torneo de pretemporada en el Cono Sur, se definió desde el punto penalti luego de un desarrollo parejo en el tiempo reglamentario.

Durante la tanda, Aguerre, actual guardameta de Peñarol y ex Independiente Medellín, sufrió un fuerte balonazo en el rostro al atajar un lanzamiento ejecutado por Joaquín Sosa, futbolista que militó recientemente en Independiente Santa Fe.

El disparo fue un remate potente de pierna izquierda que impactó directamente en la cara del arquero uruguayo, quien, pese al golpe, logró detener el penal y mantenerse en el arco.

La acción generó preocupación momentánea en el campo, pero Aguerre continuó bajo los tres palos y siguió siendo determinante en la definición.

Video del penalti que atajó Washington Aguerre con la cara

De hecho, el guardameta de 32 años logró atajar cuatro lanzamientos desde el punto blanco, convirtiéndose en la gran figura de Peñarol durante la serie de penaltis.

Sin embargo, pese a la destacada actuación de Aguerre, al conjunto uruguayo no le alcanzó para quedarse con la victoria en la tanda definitiva.

Colo Colo se impuso finalmente 4-3 en los penaltis, en una definición atípica que dejó un total de once lanzamientos fallidos entre ambos equipos.

Washington Aguerre regresó a Peñarol para esta temporada luego de un año en Independiente Medellín, y su actuación ante el cuadro chileno dejó en evidencia su protagonismo inmediato en el arco del conjunto aurinegro.