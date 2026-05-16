Luis Díaz celebró por todo lo alto la Bundesliga: sus números y protagonista clave del título

Lo de Luis Fernando Díaz en el Bayern Múnich fue asombroso. Venía de temporadas buenas en Europa con el Liverpool, y, de hecho, venía al cuadro alemán con su mejor año como jugador de los ‘Reds’ cuando tuvo el mejor aporte en cuanto a goles y asistencias que prometían bastante.

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En Alemania no le bastó sino el primer partido para ganarse a la afición bávara. Marcó un gol en la Supercopa de Alemania frente al Stuttgart y esa anotación fue clave para conseguir el título inicial de una temporada de ensueño para el colombiano.

Jugó la Champions League, fue una de las grandes figuras marcando goles en duelos claves como los dos partidos de cuartos de final contra el Real Madrid, y, uno con el PSG que significaba meterle la presión a los franceses que se quedaron con la clasificación posterior.

Además, fue uno de los jugadores que más minutos sumó en toda la temporada del Bayern Múnich. Un inamovible para Vincent Kompany antes de afrontar la Copa del Mundo con la Selección Colombia. Luis Díaz llegará a este certamen orbital con grandes números con asistencias y goles que lo ponen en la cima.

LAS CIFRAS DE LUIS DÍAZ PARA CERRAR LA BUNDESLIGA

En la última fecha de la Bundesliga, el Bayern Múnich enfrentó al Colonia en el Allianz Arena para despedirse de la afición. Vincent Kompany podía rotar la nómina, pero no quería dejar a nadie afuera de la convocatoria y del partido. Luis Díaz fue titular, y, aunque no impactó en el marcador con goles, sí dio una asistencia en la noche estelar de Harry Kane que marcó tres tantos.

Y es que, la primera temporada de Luis Díaz deja al colombiano en lo más alto y en un gran nivel para afrontar el Mundial. El guajiro levantó la Bundesliga en un rentado local en el que marcó 15 goles y dio 14 asistencias. Fue el segundo goleador del Bayern después de Harry Kane.

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Además, fue uno de los jugadores que más tiempo estuvo en cancha junto con Harry Kane y Michael Olise. El colombiano jugó 32 partidos de los 34 de la Bundesliga, y fue 27 veces titular en el cuadro bávaro. ‘Lucho’ también fue determinante para ganar sus primeros dos trofeos en Alemania.

Luis Díaz marcó una gran temporada para ser uno de los referentes de la institución y de consolidarse con uno de los mejores tridentes del fútbol mundial junto con Harry Kane y Michael Olise. El 2026 también sirvió para dejar en claro la importancia del francés como el máximo asistente del año.

La temporada de Luis Díaz todavía no ha acabado, pero por ahora, el colombiano lleva 50 partidos disputados, 26 goles y 18 asistencias. Su mejor impacto desde que está en Europa.

LUIS DÍAZ, ENTRE EL EQUIPO MÁS GOLEADOR DEL SIGLO

Bayern Múnich rompió todos los libros de historia en este 2026 con grandes sensaciones por parte de Harry Kane, Michael Olise y de Luis Fernando Díaz El colombiano, junto con el inglés y el francés marcaron la diferencia afianzándose como el tridente más goleador.

Aparte de ello, el Bayern Múnich barrió en la Bundesliga con 122 goles a lo largo de las 34 fechas. Esta cifra es la mayor del Siglo XXI, solo superada por el Torino del 1947/48. Los bávaros dejaron en alto la temporada local con grandes sensaciones en todos los rubros.

UN TÍTULO MÁS EN JUEGO Y LA DEUDA PENDIENTE DE LUIS DÍAZ

Sin embargo, la temporada tuvo un desenlace que no esperaban los bávaros cuando arrancaron las competencias en este 2026. Ganaron la Supercopa de Alemania y la Bundesliga con influencia de Luis Díaz, pero quedaron a deber en la UEFA Champions League.

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Esa es la competencia que le hace falta a Luis Díaz por coronar. El guajiro tuvo la oportunidad de ganar la Champions League en el 2022 con el Liverpool, pero la perdió contra el Real Madrid. Ahora se quedaron en semifinales eliminados por el Paris Saint-Germain.

La deuda del guajiro es ganar la Champions League que no pudo ser tampoco en esta temporada. No obstante, ‘Lucho’ podría cerrar la temporada con un tercer título como lo es la DFB Pokal. La final será el 23 de mayo enfrentando al Stuttgart.