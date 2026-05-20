VIDEOS - Gol de Cabezas Hurtado ilusionó a Millonarios Vs Sao Paulo: empate clave

Millonarios sigue con vida en la Copa Conmebol Sudamericana al rescatar este martes 19 de mayo un valioso empate 1-1 en su visita a Sao Paulo en partido válido por la fecha 5 del grupo C.

El equipo 'embajador', que sufrió el compromiso debido al gol recibido en el inicio del partido, tras un error del portero Diego Novoa, se repuso en el complemento para conseguir la igualdad.

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Jorge Cabezas Hurtado le dio el empate a Millonarios

En el minuto 81, Jorge Cabezas Hurtado, que había sido enviado al terreno de juego en lugar de Leonardo Castro, logró el 1-1 en una brillante acción individual.

Cabezas Hurtado recibió el balón cerca de la mitad de la cancha, luego de cabezazo de Rodrigo Contreras.

El atacante transportó el esférico hasta el borde del área y justo antes de ser presionado por los defensores rivales sorprendió con un fuerte remate de zurda que superó la resistencia del portero Rafael.

Millonarios se ilusiona

Con este empate, Millonarios sueña con clasificar a los octavos de final o al repechaje de la Copa Conmebol Sudamericana al llegar a ocho unidades.

Sao Paulo sigue líder con 9 puntos.

En la última fecha, Millonarios recibirá a O'Higgins en el estadio El Campín de Bogotá.