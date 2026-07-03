[Video] Lisandro Martínez hizo un golazo para el 2-1 de Argentina ante Cabo Verde

Argentina volvió a tomar la ventaja frente a Cabo Verde gracias a una brillante definición de Lisandro Martínez, quien marcó un auténtico golazo en el inicio del tiempo suplementario del partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

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Luego de que los 90 minutos terminaran igualados 1-1, la Albiceleste salió decidida a buscar la clasificación y encontró rápidamente el premio apenas a los dos minutos del primer tiempo extra.

La acción nació en un tiro de esquina ejecutado por Lionel Messi. El capitán argentino cobró un centro cerrado que terminó quedando dentro del área tras una serie de rebotes.

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Allí apareció Lisandro Martínez, quien controló el balón, se perfiló y sacó un potente remate que se incrustó en el techo del arco, dejando sin opciones al experimentado arquero Vozinha.

El defensor celebró con euforia una anotación que, hasta ese momento, le estaba dando a Argentina el boleto hacia los octavos de final del Mundial, en un compromiso mucho más exigente de lo esperado.

Video del gol de Lisandro Martínez en Argentina vs Cabo Verde

Sin embargo, la alegría argentina duró poco. Sobre el minuto 103, Cabo Verde volvió a reaccionar y encontró el 2-2 gracias a una gran acción individual de Sidny Lopes, quien ingresó al área y definió con un remate al ángulo para volver a igualar el marcador.

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De esta manera, el compromiso siguió completamente abierto en Miami, con ambas selecciones luchando por un lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 tras protagonizar uno de los encuentros más emocionantes de los dieciseisavos.