Vikonis regresa al fútbol y fue anunciado por su nuevo club

Nicolás Vikonis, el ex portero uruguayo recordado por su amplia trayectoria futbolística en Colombia, México y Uruguay, vuelve a sonar en el mundo del fútbol profesional, ya que después de haber hecho oficial su retiro hace un par de años, volvería a encabezar un nuevo cargo.

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El uruguayo de 42 años dejó huella en el fútbol mexicano y fue justamente de esta liga en donde lo contrataron para que se desempeñara en el área de rendimiento mental de Cruz Azul.

Nicolás Vikonis es parte del cuerpo técnico de Cruz Azul

El exarquero uruguayo Nicolás Vikonis fue anunciado como nuevo integrante del cuerpo técnico de Cruz Azul, donde asumirá funciones en el área de rendimiento mental.

Su incorporación forma parte de una nueva estructura multidisciplinaria que acompaña al primer equipo y tiene como objetivo fortalecer la preparación psicológica de los futbolistas de cara a los desafíos de la temporada 2026-27.

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Tras poner fin a su carrera como jugador profesional, Vikonis inició una nueva etapa vinculada al desarrollo mental en el deporte de alto rendimiento. Su experiencia de más de dos décadas en el fútbol profesional, sumada a su formación en liderazgo, gestión emocional y acompañamiento a deportistas, lo llevó a integrarse al proyecto de Cruz Azul.

El anuncio de Nicolás Vikonis se llevó a cabo el jueves 16 de julio en la sede principal de Cruz Azul, marcando un nuevo capítulo en la historia del exarquero que logró brillar en clubes como Puebla, Liverpool y Millonarios.

¿Cómo le fue a Vikonis en México?

Nicolás arribó a la Liga MX en la temporada 2018 tras haber destacado en el Fútbol Profesional Colombiano con la camiseta de Millonarios. En ese entonces comenzó a jugar con Puebla, continuó su trayectoria en Mazatlán durante la temporada 2021/23 y terminó en la segunda división jugando con Celaya en el inicio de 2024.

¿Con cuántos títulos se retiró Vikonis como profesional?

En más de 20 años de carrera, el portero uruguayo solamente consiguió coronarse campeón en una ocasión y lo hizo en Colombia.

Defendiendo el arco de Millonarios, Vikonis logró ser protagonista del título de la liga local que obtuvieron en 2017, tal vez uno de los más importantes para el club al habérselo ganado a su eterno rival, Santa Fe.