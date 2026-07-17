Shakira hizo oficial la versión en español de 'Dai Dai' - letra de la canción del Mundial 2026

Shakira hizo oficial este viernes la versión en español de “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026 que interpreta junto al nigeriano Burna Boy. La barranquillera compartió el tema en sus redes sociales a dos días de la final de la Copa del Mundo, donde además tiene previsto presentarse.

La nueva versión llega después de que la artista cantara por primera vez el tema durante la ceremonia inaugural del campeonato, celebrada el pasado 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Desde entonces, la canción había circulado en su versión original en inglés, pero ahora la colombiana la llevó también al español para conectarse con otra parte de la afición.

Letra de Dai Dai en español

En su publicación, Shakira acompañó el video con una frase del tema: “En el 11 contra 11 cada cual en su papel, aquí no se juega nadie cuando se deja la piel”. Con ese mensaje, la cantante volvió a poner su sello en un Mundial en el que su presencia musical ha sido una de las más comentadas.

El artista también hará parte de la clausura del torneo este domingo en el estadio MetLife, en East Rutherford, Nueva Jersey. Allí volverá a interpretar “Dai Dai” antes de la final entre Argentina y España, en uno de los momentos más esperados del cierre de la Copa del Mundo.

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No será la primera vez que Shakira quede ligada a una cita mundialista. En 2010 fue la voz de “Waka Waka (This Time for Africa)”, el himno oficial del Mundial de Sudáfrica, una canción que terminó convirtiéndose en una de las más grabadas en la historia del certamen.

Con esta nueva entrega, la colombiana reafirma su relación con los grandes eventos del fútbol internacional. Su presencia en la final y la versión en español de “Dai Dai” vuelven a unir su nombre con la fiesta más grande del deporte.

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El lanzamiento también marca un cierre simbólico para su participación en esta edición del Mundial, en la que volvió a ser protagonista desde la música. Como ya ocurrió en otras ocasiones, Shakira convierte el escenario deportivo en una vitrina global para sus canciones.

A pocos días de la final, su interpretación en español le suma un nuevo matiz al tema oficial del torneo. La barranquillera, una vez más, deja su huella en la historia musical de la Copa del Mundo.