Dimayor tomó decisión final sobre el cooling break en la Liga Betplay

La Copa Mundial 2026 está a punto de llegar a su fin y se conocerá a un nuevo ganador entre España y Argentina, aunque el título no será lo único que deje esta edición tan especial, ya que a raíz de todo lo que se vivió en el transcurso de la competencia, varias ligas incluirían algunas de las normativas que se implementaron, entre ellas la Liga Betplay.
A pocos días de que inicie la Liga Betplay 2026 de clausura, Dimayor comenzó a ultimar detalles para su realización, entre ellas el fixture, horarios de transmisión, y ahora nuevas reglas arbitrales que ya fueron aprobadas por International Football Association Board (IFAB), en donde habría una gran incógnita con respecto al cooling break.
Dimayor decidió que no habrá cooling break en la Liga Betplay
En contados días se llevará a cabo una nueva edición de la Liga Betplay, la cual marcará un antes y un después para el Fútbol Profesional Colombiano, ya que a partir del semestre de clausura se comenzarán a implementar nuevas reglas arbitrales.
Dentro de las nuevas designaciones aprobadas por IFAB, Dimayor aclaró que la implementación del cooling break en la Liga BetPlay 2026-II no será una medida obligatoria para todos los partidos del campeonato.
Dimayor dio a conocer que las pausas de hidratación únicamente se aplicarán cuando las condiciones climáticas lo ameriten y siempre bajo el criterio del cuerpo arbitral, siguiendo los protocolos establecidos para proteger la salud de los futbolistas durante encuentros disputados con altas temperaturas o elevados índices de humedad.
La aclaración surgió tras las dudas generadas entre aficionados y clubes por lo ocurrido en el transcurso de la Copa Mundial, pero todo continuará con normalidad. Sin embargo, Dimayor recordó que la prioridad será preservar la integridad de los futbolistas sin afectar el desarrollo normal de la competencia.
Otras medidas que no se implementarán en la Liga Betplay
Entre las disposiciones confirmadas por la Dimayor para el segundo semestre del fútbol colombiano, se estableció que no entrarán en vigencia herramientas como las cámaras corporales para los árbitros, el fuera de juego semiautomático ni el cooling break de forma permanente.
Las 14 modificaciones en las reglas del FPC
Estas son las 14 modificaciones que sí se aplicarán en el fútbol colombiano:
- Procedimiento de sustitución. El jugador reemplazado deberá salir por el punto más cercano o en un máximo de 10 segundos. Si no lo hace, el sustituto no podrá ingresar hasta un minuto después y con el juego detenido.
- Atención a lesionados. Si el árbitro detiene el partido para atender a un futbolista, este deberá salir del campo y permanecer un minuto fuera, salvo excepciones médicas específicas.
- Saque de banda y saque de meta. Ambos deberán ejecutarse en un máximo de 5 segundos; si hay demora, puede haber cambio de posesión o saque de esquina para el rival.
- Línea de intervención del VAR. Se amplía el protocolo para corregir saques de esquina erróneos, segundas amarillas claramente incorrectas y errores de identidad del sancionado.
- Saque de esquina concedido incorrectamente. El VAR podrá intervenir si la decisión es claramente equivocada y el cobro aún no se ha reanudado rápido.
- Segunda amarilla incorrecta. El VAR podrá llamar al árbitro para revisar una expulsión por doble amonestación mal sancionada.
- Confusión de identidad. El VAR podrá corregir cuando se amoneste o expulse al jugador equivocado, sin revisar la infracción de fondo.
- Accesorios. Se reemplace el concepto de joyería por accesorios; solo se permitirán si no son peligrosos y están debidamente cubiertos.
- Aplicación de la ventaja. Si el equipo perjudicado se beneficia de inmediato tras un error en la reanudación, el juego podrá seguir.
- Faltas tácticas. Si la ventaja termina en gol, no se aplicará sanción disciplinaria por la acción táctica original.
- Tiro penal con doble toque involuntario. Si el balón entra, el penal se repite; si no entra, se sanciona con tiro libre indirecto en partido o falla en tanda.
- Infracción simultánea en penales. Se elimina la amonestación automática y solo se sancionará con amarilla si hubo finta ilegal o conducta antideportiva específica.
- Ocultamiento por insultos. Habrá roja directa para quien cubra la boca al insultar, como medida para combatir el racismo y la discriminación.
- Abandono por protesta. También habrá roja directa para quien deje el campo en señal de protesta o induzca a otros a hacerlo.