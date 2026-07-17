Dimayor tomó decisión final sobre el cooling break en la Liga Betplay

La Copa Mundial 2026 está a punto de llegar a su fin y se conocerá a un nuevo ganador entre España y Argentina, aunque el título no será lo único que deje esta edición tan especial, ya que a raíz de todo lo que se vivió en el transcurso de la competencia, varias ligas incluirían algunas de las normativas que se implementaron, entre ellas la Liga Betplay.

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A pocos días de que inicie la Liga Betplay 2026 de clausura, Dimayor comenzó a ultimar detalles para su realización, entre ellas el fixture, horarios de transmisión, y ahora nuevas reglas arbitrales que ya fueron aprobadas por International Football Association Board (IFAB), en donde habría una gran incógnita con respecto al cooling break.

Dimayor decidió que no habrá cooling break en la Liga Betplay

En contados días se llevará a cabo una nueva edición de la Liga Betplay, la cual marcará un antes y un después para el Fútbol Profesional Colombiano, ya que a partir del semestre de clausura se comenzarán a implementar nuevas reglas arbitrales.

Dentro de las nuevas designaciones aprobadas por IFAB, Dimayor aclaró que la implementación del cooling break en la Liga BetPlay 2026-II no será una medida obligatoria para todos los partidos del campeonato.

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Dimayor dio a conocer que las pausas de hidratación únicamente se aplicarán cuando las condiciones climáticas lo ameriten y siempre bajo el criterio del cuerpo arbitral, siguiendo los protocolos establecidos para proteger la salud de los futbolistas durante encuentros disputados con altas temperaturas o elevados índices de humedad.

La aclaración surgió tras las dudas generadas entre aficionados y clubes por lo ocurrido en el transcurso de la Copa Mundial, pero todo continuará con normalidad. Sin embargo, Dimayor recordó que la prioridad será preservar la integridad de los futbolistas sin afectar el desarrollo normal de la competencia.

Otras medidas que no se implementarán en la Liga Betplay

Entre las disposiciones confirmadas por la Dimayor para el segundo semestre del fútbol colombiano, se estableció que no entrarán en vigencia herramientas como las cámaras corporales para los árbitros, el fuera de juego semiautomático ni el cooling break de forma permanente.

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Las 14 modificaciones en las reglas del FPC

Estas son las 14 modificaciones que sí se aplicarán en el fútbol colombiano: